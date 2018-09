DINAMO - ASTRA 1-2 | Reactia lui Multescu dupa ce Alibec a UCIS-O pe Dinamo: "E meritul lui, am simtit cat isi doreste!"

Alibec a fost cel mai bun jucator de pe teren la meciul dintre Dinamo si Astra.

Dinamo a pierdut pentru prima data in acest sezon pe propriul teren - Astra, echipa care a scos-o din play-off sezonul trecut, a castigat cu 2-1. Denis Alibec a marcat un gol si a reusit o pasa superba la reusita lui Moise.

"Sunt ingrijorat pentru ca am vrut sa inchidem jocul si nu am reusit. Am bagat un inchizator in acest scop si, din pacate, tocmai de acolo a venit greseala. Ei au fost la carma jocului in prima repriza, dar noi ne-am aparat bine si am iesit bine pe contraatac.

Era sa pierdem punctele in ultimele minute. De la Moise nu asteptam un gol, a fost un bonus, eu voiam sa inchida zona centrala. S-a inchis bine acolo si a venit si cu o realizare.

Am vorbit mult cu Denis, nu i-am facut nimic deosebit. Il simteam ca isi doreste mult sa aiba realizari. E meritul lui in totalitate. Tot ce am gandit inaintea meciului a iesit" a spus Gheorghe Multescu dupa partida.