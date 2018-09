ALIBEC la Dinamo?! Transferul despre care nu s-a stiut nimic pana acum. Ce s-a intamplat

Denis Alibec putea ajunge in Stefan cel Mare, la victima sa preferata.

Dinamovistii au toate motivele sa se intrebe 'cum ar fi fost daca...?'. :) Alibec putea ajunge 'caine' inca de cand avea doar 18 ani. Dinamo i-a vazut calitatile inaintea lui Inter si a incercat sa-l transfere. Petre Buduru, atunci oficial al lui Dinamo, il cunostea bine de la Constanta.

"Denis era in mare forma, calitatile lui erau usor de observat. Petre Buduru l-a ochit si ii convinsese pe cei din club sa-l transfere pe Alibec. Imediat a intervenit Ioan Becali si l-a dus la Inter. Era o provocare mult mai mare", a dezvaluit fostul dinamovist Cristi Munteanu pentru PRO Sport.

Dupa 5 ani sub contract cu Inter, in care n-a reusit sa se impuna pe Meazza, Alibec s-a intors in Romania, la Astra, apoi a trecut la FCSB. In timpul in care a fost al Interului, Alibec a fost trimis imprumut la Mechelen, Viitorul si Bologna.