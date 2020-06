Se anunta o noua TRADARE?! Bogdan Planic, dorit la CFR Cluj! Sarbii fac anuntul: fundasul mai are inca doua oferte importante din strainatate

Bogdan Planic (28 de ani) este in conflict deschis cu Gigi Becali si nu s-a mai prezentat la antrenamentele FCSB-ului.

Sarbul a cerut rezilierea contractului cu FCSB, dar Gigi Becali nu este de acord cu acest lucru si spune ca intelegerea fundasului expira in vara lui 2021.

Planic nu mai vrea sa continue la FCSB si mai multe oferte din strainatate l-au facut sa ceara rezilierea, anunta sarbii de la hotsport.rs.

Potrivit sursei citate, Planic este dorit de PAOK Salonic (Grecia) si Antalyaspor (Turcia), dar si de CFR Cluj, rivala FCSB-ului din Liga 1.

Daca va alege sa mearga la CFR Cluj, ar fi a doua tradare in tabara ros-albastrilor in decurs de cateva luni, dupa ce Balgradean a semnat cu echipa din Gruia in luna martie a acestui an.

Planic a ajuns la FCSB in 2017, cand Gigi Becali platea 300.000 de euro lui Vojvodina in schimbul sau.

92 de meciuri a strans fundasul sarb la FCSB, in care a reusit sa inscrie un singur gol.

Gigi Becali: "Vom cere suspendarea lui Planic!"