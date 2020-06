O BANTUIE pe FCSB si ii fura locul 3? Croitoru, NEGRU de suparare dupa ce a batut Gazul: "Marii specialisti ne-au facut praf!"

FC Botosani a castigat cu 2-0 la Medias.

Croitoru spune ca echipa lui a demonstrat ca-si merita locul in playoff, in ciuda criticilor primite dupa meciurile cu CFR si Craiova. Croitoru a stabilit ca obiectiv pentru baietii sai locul 3, acelasi ocupat si la finalul sezonului regulat. Botosaniul vrea sa termine in fata FCSB.

Croitoru spune ca plecarea lui Dugandzic ar slabi echipa, dar ca banii obtinuti pe el ar putea ajuta Botosaniul sa aduca un alt varf cu aceleasi realizari.

"Unii mari cunoscatori ai fenomenului ne-au facut praf. N-au tinut cont ca am jucat cu primele doua clasate si ca n-am facut pregatire. Titularii de azi n-au facut niciun antrenament, n-am avut cand. Marii cunoscatori se pricep bine. Uitati, ca suntem demni de playoff. Chiar si in contextul victoriei de azi, nu sunt multumit. Pregatirea fizica si mai multa dinamica de joc, asa mai vreau. Cred ca putem termina pe podium, exact cum am terminat si in campionat. Ne va fi greu daca pleaca Dugandzic. Daca va pleca, o va face pe o suma buna, iar din suma aia clubul poate aduce un alt atacant de valoare. Avem timp sa ne odihnim, sa ne vedem familiile, apoi avem o saptamana de munca pentru ca trebuie sa recuperam ce am pierdut in aceste zile", a spus Croitoru la Digisport.