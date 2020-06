Se baga Petrescu peste Becali si incearca sa-l mai FURE lui FCSB un jucator?! Anunt de ultima ora al lui Super Dan

Dupa ce l-a luat pe Balgradean, CFR ii mai poate lua un jucator de sub nas lui Gigi Becali.

Sergiu Bus (27 de ani) e in atentia lui Petrescu. Bus a crescut la CFR, dar n-a primit prea multe sanse la prima echipa. Ar putea sa se intample acum, la maturitate! Intrebat daca e interesat de transferul lui Bus, Petrescu a recunoscut ca e un admirator al fotbalistului care-si incheie in august contractul cu Gaz Metan.

"Noi avem atacanti foarte buni la echipa Traore, Tucudean, Omrani, Rondon. Si Bus e foarte bun. Daca e liber de contract si atacantii astia pe care i-am spus n-o sa mai continue aici, e un jucator interesant. Nu cred ca inaintea meciului cu Craiova trebuie sa vorbim de Bus. E si el pe lista jucatorilor interesanti, a demonstrat ca merita sa joace si el la un nivel bun!", a spus Petrescu.

Antrenorul CFR-ului e concentrat la maximum pe derby-ul cu Craiova. Nu crede ca o victoriei a echipei sale va decide titlul.

"Va fi un meci foarte greu, se va decide la detali. Bergodi e un antrneor foarte bun, un gentleman. Are experienta, e un fost mare fotbalist si un mare antrenor. Tot timpul am avut o relatie foarte buna cu el. E si meritul lui Papura, al lui Piturca, al patronului care a investit. Au un lot puternic, de aceea se lupta la titlu poate pana in ultima etapa. E un meci important, lumea o sa vrea sa-l vada. Campionatul se va juca pana la final, cred ca pana la ultimul meci va fi suspans. Vreau sa castig mereu, nu doar cu Craiova. Dar cel mai important e sa nu pierdem. Daca nu pierzi, ramai cu un moral bun. Un egal sau o victorie ar fi foarte bune pentru noi. Chiar daca adversarii au jucatori periculosi, nu ne axam pe nimeni in mod special. Cicaldau, Nistor, Mihaila, Koljic, Ivan, Barbut, Gustavo - toti sunt periculosi, pot sa faca diferenta fara probleme. Trebuie sa fim atenti mereu! Nu pot sa zic pe cine-mi doresc de la ei, n-ar fi corect!", a comentat Petrescu.

Revenit dupa accidentarea suferita acum o saptamana, Arkauskis va fi titular cu Craiova, a anuntat Dan Petrescu. Ar putea fi ultima aparitie a lituanianului in poarta campioanei: "Au ramas doar Arlauskis si cu Tucudean, cu ei n-am reusit sa semnam prelungirile. Ei trebuie sa decida, nu noi. Vom discuta cu ei saptamana viitoare, dupa acest meci cu Craiova". Tucudean si Arlauskis isi incheie contractele cu CFR-ul pe 30 iunie.