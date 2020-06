INTERZISI la FCSB! Iftime pune LACATUL pe jucatori daca intra in Europa League! Mesaj pentru Becali dupa ce a aflat de interesul pentru Dugandzic

Valeriu Iftime spune ca nu va lua in calcul nicio oferta de transfer in cazul in care Botosaniul va ajunge in Europa League.

Patornul Botosaniului e fericit ca echipa lui si-a revenit dupa doua infrangeri si spune ca nu va da drumul niciunui jucator in cazul calificarii in cupele europene.

Iftime ii ataca si pe rivalii de la Medias, despre care dezvaluie ca platesc salarii de 10 000 de euro pe luna, desi sunt in insolventa.

"Nu pleaca nimeni daca da Dumnezeu si ne calificam in Europa League. Deocamdata, jucam un pic de fotbal. E foarte complicat sa nu te antrenezi deloc, sa mai schimbi si sistemul pentru ca ne lipseste Rodriguez. Il mai testam marti negativ si o sa joace cu FCSB. E greu sa reconstruiesti toate atacurile, toata strategia. Va garantez ca toti au contracte, daca vom fi in Europa nu pleaca niciunul. Sub nicio forma nu-l dau pe Dugandzic nici pentru un milion. Clubul trebuie sa faca bani, sa produca, numai asa poate sa traiasca. Eu platesc 6-7000, mai mult nu. Dar Gaz Metan, din bani publici, da 10 000 pe luna desi e in insolventa! Va spun pentru ca am discutat si eu cu Hora. Mi-a zis ca fara 10 000 nu sta de vorba. Bani publici in fotbalul din Liga 1. 10 000 in insolventa? Suntem normali la cap? Denaturam competitia. De ce in Europa nu pot juca echipele in insolventa? Sunt alte reguli acolo?", a spus Iftime la Digisport.