Ghinion teribil pentru Bus! Imagini DUREROASE: glezna i s-a indoit dupa o cazatura oribila! Ce a patit golgeterul Mediasului chiar inaintea transferului la FCSB

Sergiu Bus mai are contract cu Gazul pana la finalul actualului sezon. Atacantul de 27 de ani se afla in negocieri cu mai multe echipe, una dintre ele fiind FCSB!

Bus a primit insa o lovitura incredibila, chiar in momentul in care credea ca urmeaza o noua sansa importanta in cariera sa!

Varful a iesit accidentat dupa mai putin de jumatate de ora de joc in meciul cu Botosani. Bus a cazut dureros pe glezna si a fost scos din teren pe brate! Locul sau in teren a fost luat de Ely Fernandes.



Sergiu Bus a marcat 11 goluri in acest sezon pentru Medias, 10 in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.