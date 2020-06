Mirel Radoi CONFIRMA! Singurul antrenor care ar putea aduce un nou TITLU la FCSB: "A venit dupa mine, a luat echipa de pe 5 si a dus-o pe 2! Poate redresa FCSB"

Mirel Radoi a dezvaluit cine este cel mai potrivit antrenor pentru ca FCSB sa poata face performanta din nou.

Mirel Radoi crede ca Laurentiu Reghecampf este antrenorul care o poate redresa pe FCSB in acest moment.

Ros-albastrii au reusit sa obtina doua titluri in Liga 1 cu Reghecampf pe banca, iar una din retetele succesului a fost relatia pe care Reghecampf a reusit sa o dezvolte cu Gigi Becali.

Reghecampf a antrenat-o ultima oara pe FCSB in 2015, cand l-a inlocuit pe banca ros-albastrilor chiar pe Mirel Radoi. Actualul selectioner al echipei nationale isi aminteste cum Reghecampf a reusit sa imbunatateasca vizibil parcursul FCSB-ului atunci si a fost aproape sa obtina inca un titlu:

"A venit dupa ce am plecat eu. A luat echipa de pe 4 sau 5 si a dus-o pe doi, pierzand campionatul cu Astra. Poate fi un antrenor care sa redreseze echipa", a spus Mirel Radoi pentru Digi Sport.

Reghecampf este in prezent antrenorul lui Al Wasl, in Emiratele Arabe Unite, insa a ramas in relatii foarte bune cu FCSB si a spus in mai multe randuri ca este singura echipa din Liga 1 pe care ar mai antrena-o si ar fi dispus sa vina oricand e nevoie de el.

Ultimul titlu castigat de FCSB in Liga 1 a fost in 2015, iar pe banca ros-albastrilor se afla atunci Constantin Galca (48 de ani), actualul antrenor al lui Vejle, din Norvegia.