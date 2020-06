Dezvaluiri incredibile! Ce salarii au Pantea, Perianu, Nita sau Cristi Dumitru, pustii de la FCSB care au UMILIT Dinamo

Dinamo traverseaza o criza fara precedent!

Aflata pe loc retrogradabil in playout, Dinamo e aproape eliminata din Cupa Romaniei duoa 0-3 in fata rivalei FCSB.

Agentul Marian Perju, care in ultimii ani i-a transferat de la Dinamo pe Ion Gheorghe (Voluntari) sau Longher (Poli Iasi), ii critica pe jucatorii ramasi in Stefan cel Mare. Perju lasa de inteles ca greselile de management au adus-o pe Dinamo in situatia de a se lupta pentru supravietuire. Perju dezvaluie ca salariile tinerilor Pantea, Perianu, Nita sau Cristi Dumitru nu depasesc 2000 de lei pe luna!

"Culmea e ca pustii FCSB-ului, platiti cu 2000 de lei, au batut o echipa in care multi dintre jucatori sunt platiti cu 10-15 000 de euro. Sa va spun ce a facut Dinamo in ultimii ani cu pustii din propria curte? Cred cu tarie ca, daca FCSB ar fi jucat cu echipa standard si jucatorii cotati la presupusele sume de milioane de euro ar fi fost in teren, Dinamo ar fi castigat. Argumente imi sunt rezultatele ultimelor meciuri. Cred ca jucatorii se vor mobiliza si o vor scoate la capat", a spus Perju pentru www.sport.ro.

Impresarul spune ca fotbalistii ar trebui sa-si ia energia din atitudinea aratata de suporteri fata de club in ultimele luni.



"Nu cred in lacrimile lui Grigore cat cred in lacrimile unui suporter care se simte neputincios in fata TV-ului pentru ca simte ca nu-si poate sustine favoritii asa cum o facea de obicei!", a comentat Perju.

Dinamo revine pe teren duminica, in fata lui FC Voluntari. Partida se joaca de la 17:00 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro!

