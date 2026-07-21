FC Petrolul Ploieşti şi tânărul jucător turc Atay Akgun (18 ani) au ajuns la un acord pentru un contract ce se va întinde până la finalul sezonului în curs.
Petrolul l-a transferat pe Atay Akgun
Potrivit clubului ploieştean, acordul este cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Akgun provine de la Boluspor şi poate evolua ca fundaş dreapta.
Pe parcursul stagiunii precedente a fost promovat în lotul primei echipe a clubului turc, bifând două prezenţe în Cupa Turciei.
Petrolul a început cu o victorie noul sezon al Superligii, după ce a învins Dinamo, scor 1-0.
Petrolul, în această perioadă de mercato
Antrenor - Ricardo Sousa (nou)
Veniri - Dele Israel (Sigma Olomouc / gratis), Dan Nlundulu (St. Mirren / gratis), Adam Zaian (Maastricht / gratis), Lukas Zima (FCSB / gratis), Calal Huseynov (Arda Kardzhali / gratis), Leo Teixeira (Felgueiras / gratis), Alejandro Bran (LD Alajuelense / gratis), Robert Jerdea (CSM Reșița / gratis), Rodrigo Martins (FC Lusitania / gratis), Mark Țuțu (Ceahlăul / gratis), Lucho Vega (Leiria / gratis), Tiberiu Căpușă (Hermannstadt / gratis), Breston Malula (Lausanne-Ouchy / gratis), Ștefan Georgescu (Vălenii de Munte / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Alexandru Stănică (CS Tunari), Ioan Tolea (FC Voluntari), Denis Radu (Eyupspor), Jerome Onguene (Eyupspor), Konstantinos Doumtsios (Chindia)
Plecări - Denis Radu (Kayserispor / 250.000 euro), Tommi Jyry (KuPS / 100.000 euro), Abat Aimbetov (Aktobe / gratis), Lucian Dumitriu (Corona Brașov / gratis), Franjo Prce (Atyrau / gratis), Alexandru Stănică (Slobozia / gratis), Danel Dongmo (Nacional Madeira / gratis), Ricardinho (FC Lusitania / gratis), Yohan Roche, Alexandru Mateiu (Corona Brașov / gratis), Stefan Krell, Nana Boateng, Konstantinos Doumtsios, Rafinha, Brahima Doukansy, Yohan Roche, Gicu Grozav, Vali Gheorghe, Guilherme Soares (contracte încheiate), Raul Bălbărău (Bnei Sakhnin / gratis), Cristian Ignat (Rapid / împrumut expirat), Rareș Pop (Rapid / împrumut expirat)