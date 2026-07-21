FC Petrolul Ploieşti şi tânărul jucător turc Atay Akgun (18 ani) au ajuns la un acord pentru un contract ce se va întinde până la finalul sezonului în curs.

Petrolul l-a transferat pe Atay Akgun

Potrivit clubului ploieştean, acordul este cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Akgun provine de la Boluspor şi poate evolua ca fundaş dreapta.

Pe parcursul stagiunii precedente a fost promovat în lotul primei echipe a clubului turc, bifând două prezenţe în Cupa Turciei.

Petrolul a început cu o victorie noul sezon al Superligii, după ce a învins Dinamo, scor 1-0.