Petrolul transferă din Olanda! Se face al nouălea transfer al verii

Formația pregătită de Ricardo Sousa s-a înțeles cu fundașul central olandez Adam Zaian , fotbalist rămas liber de contract după despărțirea de Maastricht.

În vârstă de 22 de ani, Zaian este cotat la 200.000 de euro și evoluează pe postul de fundaș central. Stoperul a fost dorit și de Sepsi OSK, informează Fanatik.

Nouă fotbaliști veniti, 16 plecați!

Fundașul olandez devine astfel al nouălea nume nou din lotul „lupilor galbeni”, după Lukas Zima, Mark Țuțu, Alejandro Bran, Rodrigo Martins, Leo Teixeira, Calal Huseynov, Robert Jerdea și Lucho Vega.

Până în acest moment, nu mai puțin de 16 jucători au părăsit formația ploieșteană. Printre cei care s-au despărțit de Petrolul se numără Ricardinho, Yohan Roche, Gicu Grozav, Jyry, Alexandru Mateiu, Rareș Pop, Ismael Diomande Boateng, Vali Gheorghe, Aymbetov și Guilherme.

Petrolul a încheiat sezonul trecut pe locul 6 în play-out și și-a asigurat menținerea în SuperLiga României.

Formația ploieșteană a acumulat 25 de puncte în grupa pentru evitarea retrogradării, după un bilanț de două victorii, trei remize și patru înfrângeri.