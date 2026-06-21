Petrolul transferă din Olanda! Se face al nouălea transfer al verii

Petrolul transferă din Olanda! Se face al nouălea transfer al verii Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Petrolul este foarte aproape să bifeze a noua mutare. 

TAGS:
Petrolul PloiestiAdam Zaian
Din articol

Formația pregătită de Ricardo Sousa s-a înțeles cu fundașul central olandez Adam Zaian, fotbalist rămas liber de contract după despărțirea de Maastricht.

În vârstă de 22 de ani, Zaian este cotat la 200.000 de euro și evoluează pe postul de fundaș central. Stoperul a fost dorit și de Sepsi OSK, informează Fanatik.

Nouă fotbaliști veniti, 16 plecați!

Fundașul olandez devine astfel al nouălea nume nou din lotul „lupilor galbeni”, după Lukas Zima, Mark Țuțu, Alejandro Bran, Rodrigo Martins, Leo Teixeira, Calal Huseynov, Robert Jerdea și Lucho Vega.

Până în acest moment, nu mai puțin de 16 jucători au părăsit formația ploieșteană. Printre cei care s-au despărțit de Petrolul se numără Ricardinho, Yohan Roche, Gicu Grozav, Jyry, Alexandru Mateiu, Rareș Pop, Ismael Diomande Boateng, Vali Gheorghe, Aymbetov și Guilherme.

Petrolul a încheiat sezonul trecut pe locul 6 în play-out și și-a asigurat menținerea în SuperLiga României.

Formația ploieșteană a acumulat 25 de puncte în grupa pentru evitarea retrogradării, după un bilanț de două victorii, trei remize și patru înfrângeri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SURSE: Lista completă a Guvernului Veștea. Cine sunt miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Apar mai mulți liberali
SURSE: Lista completă a Guvernului Veștea. Cine sunt miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Apar mai mulți liberali
ARTICOLE PE SUBIECT
George Ganea a rămas fără echipă: „Mulțumim!”
George Ganea a rămas fără echipă: „Mulțumim!”
Lamine Yamal, după ce a înscris în Atlanta: ”La celălalt Mondial făceam asta”
Lamine Yamal, după ce a înscris în Atlanta: ”La celălalt Mondial făceam asta”
Cristi Chivu, transfer de la echipa lui Dan Șucu: Inter vrea o vedetă de la Campionatul Mondial
Cristi Chivu, transfer de la echipa lui Dan Șucu: Inter vrea o vedetă de la Campionatul Mondial
ULTIMELE STIRI
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!
Mihai Stoica, răspuns pentru Csikszereda după telenovela Anderson Ceara: „Știau că jucătorul e accidentat”
Mihai Stoica, răspuns pentru Csikszereda după telenovela Anderson Ceara: „Știau că jucătorul e accidentat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”

Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

Veste pentru Gigi Becali după ce a anunțat că s-a înțeles cu Denis Drăguș! Ce intenții are Trabzonspor cu atacantul român

Veste pentru Gigi Becali după ce a anunțat că s-a înțeles cu Denis Drăguș! Ce intenții are Trabzonspor cu atacantul român



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica, răspuns pentru Csikszereda după telenovela Anderson Ceara: „Știau că jucătorul e accidentat”
Mihai Stoica, răspuns pentru Csikszereda după telenovela Anderson Ceara: „Știau că jucătorul e accidentat”
Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
Veste șoc în tenis! La 44 de ani, Serena Williams revine la Wimbledon, în proba de simplu
Veste șoc în tenis! La 44 de ani, Serena Williams revine la Wimbledon, în proba de simplu
Belgia - Iran 0-0, în grupa de la Mondial în care totul este posibil
Belgia - Iran 0-0, în grupa de la Mondial în care totul este posibil
FCSB a anunțat încă o plecare: "Ne-am înțeles!"
FCSB a anunțat încă o plecare: "Ne-am înțeles!"
Alte subiecte de interes
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
CITESTE SI
SURSE: Lista completă a Guvernului Veștea. Cine sunt miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Apar mai mulți liberali

stirileprotv SURSE: Lista completă a Guvernului Veștea. Cine sunt miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Apar mai mulți liberali

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Alertă în destinația de vacanță a românilor. Mai mulți turiști au ajuns la spital după ce au fost mușcați de peștele-iepure

stirileprotv Alertă în destinația de vacanță a românilor. Mai mulți turiști au ajuns la spital după ce au fost mușcați de peștele-iepure

Aproape 100 de delfini au eșuat pe litoralul românesc de la începutul anului. Specialiștii trag un semnal de alarmă

stirileprotv Aproape 100 de delfini au eșuat pe litoralul românesc de la începutul anului. Specialiștii trag un semnal de alarmă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!