Înainte de debutul oficial în România, atacantul Dan Nlundulu a fost întrebat ce ar face dacă Petrolul ar reuși calificarea în play-off-ul Superligii.

„Dacă Petrolul s-ar califica în play-off, aș sări cu parașuta. Da, aș face-o sută la sută! Să țineți minte!”, a declarat atacantul pentru PRO TV și Sport.ro.

Dan Nlundulu a bifat 13 meciuri în Premier Laegue

În vârstă de 27 de ani, Nlundulu a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Petrolul. Format la academia lui Chelsea, atacantul și-a continuat dezvoltarea la Southampton, unde a debutat în Premier League și a adunat 13 apariții în sezonul 2020-2021.