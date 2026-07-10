Înainte de debutul oficial în România, atacantul Dan Nlundulu a fost întrebat ce ar face dacă Petrolul ar reuși calificarea în play-off-ul Superligii.
„Dacă Petrolul s-ar califica în play-off, aș sări cu parașuta. Da, aș face-o sută la sută! Să țineți minte!”, a declarat atacantul pentru PRO TV și Sport.ro.
Dan Nlundulu a bifat 13 meciuri în Premier Laegue
În vârstă de 27 de ani, Nlundulu a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Petrolul. Format la academia lui Chelsea, atacantul și-a continuat dezvoltarea la Southampton, unde a debutat în Premier League și a adunat 13 apariții în sezonul 2020-2021.
- Nlundulu, în tricoul lui Southampton
Ulterior, a evoluat pentru Lincoln City, Cheltenham, Bolton și Cambridge United, iar în sezonul trecut a îmbrăcat tricoul lui St. Mirren, în prima ligă din Scoția. A bifat 33 de meciuri, a marcat cinci goluri și a câștigat Cupa Ligii Scoției, fiind titular în finala cu Celtic.
Nlundulu este a 11-a achiziție a Petrolului în această vară, după Robert Jerdea, Alejandro Bran, Rodrigo Martins, Leo Teixeira, Mark Tiu, Lukas Zima, Calal Huseinov, Lucho Vega, Adam Zaian și Breston Malula.
Până la debutul în Superligă, Petrolul va mai disputa un amical cu Chindia Târgoviște. Primul meci oficial al sezonului este programat pe 19 iulie, de la ora 19:30, pe teren propriu, împotriva lui Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro.