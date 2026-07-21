Liga Profesionistă de Fotbal prezintă pe site-ul oficial, la finalul fiecărei runde, cel mai bun unsprezece.
Iată cum arată echipa ideală a primei etape din ediția în curs, 2026-2027:
PORTAR
Lukáš Zima (Petrolul Ploiești) – Revenit la Petrolul, a închis poarta ,,lupilor galbeni”. În prima repriză a avut intervenția etapei.
FUNDAŞI
Carlos Mora (Universitatea Craiova) – Intrat pe durata reprizei secunde, a contribuit la două dintre golurile campioanei.
André Duarte (FCSB) – A câștigat toate duelurile la sol în care a fost implicat și s-a dovedit a fi la înălțime în duelurile aeriene.
Alexandru Pașcanu (FC Rapid) – A marcat golul care le-a adus giuleștenilor toate cele trei puncte.
Alexandru Neacșa (Corvinul Hunedoara) - Căpitanul Corvinului și-a condus echipa spre victorie. A avut un procent de 92 % pase reușite (48 din 52).
MIJLOCAŞI
Pedro Nuno (Oțelul Galați) – A fost imperial la centrul terenului. A pasat decisiv pentru ambele goluri marcate de echipa sa.
Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) – A avut o evoluție solidă. A marcat golul victoriei.
Sérgio Ribeiro (Corvinul Hunedoara) - A avut un debut perfect în Superligă: gol direct din lovitură liberă!
ATACANŢI
Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – Gol și pasă decisivă. A ajuns la 50 de goluri în tricoul oltenilor, dintre care 40 în campionat.
Alibek Aliev (Universitatea Cluj) – A marcat un gol și a fost un pericol permanent pentru adversari.
Octavian Popescu (FCSB) – Cel mai bun de pe teren. A oferit o pasă decisivă și a scos un penalty.
ANTRENORUL ETAPEI
Florin Maxim (Corvinul Hunedoara - FOTO) – Echipa sa a revenit pe prima scenă după 35 de ani în stil mare, cu o victorie categorică!
Info: LPF
Foto: Sport Pictures