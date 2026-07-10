OFICIAL Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Cu mare experiență”

Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Cu mare experiență” Superliga
SPORT.RO
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Petrolul și-a anunțat noul transfer.

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Tiberiu Ionuţ Căpuşă (28 ani) este noul jucător al echipei Petrolul Ploieşti, fundaşul de dreapta născut la Bacău semnând un contract valabil până la finalul sezonului 2027-2028.

Tiberiu Căpușă, noul jucător de la Petrolul

„Jucător cu mare experienţă, în condiţiile în care cea mai mare parte a carierei şi-a petrecut-o doar la nivel de primă ligă, Tiberiu Căpuşă vine de la FC Hermannstadt, formaţie pentru care a evoluat pe parcursul ultimelor două stagiuni.

Anterior, a mai jucat pentru Viitorul Constanţa, Universitatea Cluj, Chindia Târgovişte şi UTA Arad, adunând 201 prezenţe în prima ligă.

Obişnuit al loturilor naţionale de juniori şi tineret, Căpuşă a debutat inclusiv pentru prima reprezentativă a României.

El a jucat într-un amical de "gală", disputat la Middlesbrough, contra naţionalei Angliei, în iunie 2021”, a transmis Petrolul, pe rețelele de socializare.

Petrolul, în această perioadă de mercato

Antrenor - Ricardo Sousa (nou)

Veniri - Adam Zaian (Maastricht / gratis), Lukas Zima (FCSB / gratis), Calal Huseynov (Arda Kardzhali / gratis), Leo Teixeira (Felgueiras / gratis), Alejandro Bran (LD Alajuelense / gratis), Robert Jerdea (CSM Reșița / gratis), Rodrigo Martins (FC Lusitania / gratis), Mark Țuțu (Ceahlîul / gratis), Lucho Vega (Leiria / gratis), Dele Israel (Sigma Olomouc / gratis), Tiberiu Căpușă (Hernannstadt / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Stănică (CS Tunari), Ioan Tolea (FC Voluntari), Denis Radu (Eyupspor), Jerome Onguene (Eyupspor), Konstantinos Doumtsios (Chindia)

Plecări - Denis Radu (Kayserispor / 250.000 euro), Tommi Jyry (KuPS / 100.000 euro), Ricardinho (FC Lusitania / gratis), Yohan Roche, Alexandru Mateiu, Gicu Grozav, Vali Gheorghe, Abat Aimbetov, Ismael Diomande Boateng, Guilherme Soares (contracte încheiate), Raul Bălbărău (contract reziliat), Cristian Ignat (Rapid / împrumut expirat), Rareș Pop (Rapid / împrumut expirat)

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