Tiberiu Ionuţ Căpuşă (28 ani) este noul jucător al echipei Petrolul Ploieşti, fundaşul de dreapta născut la Bacău semnând un contract valabil până la finalul sezonului 2027-2028.

Tiberiu Căpușă, noul jucător de la Petrolul

„Jucător cu mare experienţă, în condiţiile în care cea mai mare parte a carierei şi-a petrecut-o doar la nivel de primă ligă, Tiberiu Căpuşă vine de la FC Hermannstadt, formaţie pentru care a evoluat pe parcursul ultimelor două stagiuni.

Anterior, a mai jucat pentru Viitorul Constanţa, Universitatea Cluj, Chindia Târgovişte şi UTA Arad, adunând 201 prezenţe în prima ligă.

Obişnuit al loturilor naţionale de juniori şi tineret, Căpuşă a debutat inclusiv pentru prima reprezentativă a României.

El a jucat într-un amical de "gală", disputat la Middlesbrough, contra naţionalei Angliei, în iunie 2021”, a transmis Petrolul, pe rețelele de socializare.