După un început bun de meci, Dinamo s-a văzut condusă în urma unui penalty transformat de Rodrigo Martins în finalul primei reprize. ”Câinii” au alergat după golul egalizator și au lovit de două ori bara porții lui Zima, dar fără succes.

În partea secundă, Dinamo a controlat jocul și a avut posesia, dar ocaziile periculoase au lipsit, astfel că Nuno Campos începe o înfrângere pe banca noii sale echipe.

Nuno Campos (51 de ani) a tras primele concluzii după înfrângerea echipei sale de la Ploiești. Portughezul s-a arătat încântat de evoluția elevilor săi și crede că ”roș-albii” ar fi meritat să plece cu toate cele trei puncte după această partidă.

Nuno Campos, primele concluzii după meciul de la Ploiești

„Chiar dacă a fost o înfrângere, cred că toată lumea poate vedea că a fost una nedreaptă. Chiar și un rezultat de egalitate ar fi fost incorect. Trebuia să câștigăm meciul. Cred că a fost clar. Ne-am creat ocazii în multe feluri și am reușit să facem asta, să ne creăm șanse.

Acesta este începutul unui proces și este normal să fie așa. În primele 15 minute ne-am creat multe ocazii. Dacă am fi înscris, acum nu am mai fi vorbit la fel. Am avut două ocazii foarte mari în primele 15 minute și ne-am creat mai mult decât era necesar pentru a marca.

Băieții au făcut tot ce au putut ca să înscrie, dar se mai întâmplă să avem și zile ca aceasta. Trebuie să înțelegem că lucrurile nu pot ieși mereu din prima așa cum ne dorim.

Trebuie să ne construim identitatea noastră. Campionatul este un maraton. Avem multă experiență, chiar și eu am trecut prin astfel de situații și am terminat bine, chiar dacă am început cu o înfrângere. Asta nu înseamnă că așa vei și termina.

Noi am meritat să câștigăm, 100%, așa că acum este timpul să îmbunătățim anumite lucruri, să ne gândim ce am făcut bine și ce putem face și mai bine”, a spus Nuno Campos, după meci.

Pentru Dinamo urmează un meci ”de foc”, primul pe teren propriu în acest sezon, în compania campioanei Universitatea Craiova. În etapa a treia, ”roș-albii” se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.

De partea cealaltă, Petrolul se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, iar apoi va juca tot în deplasare cu Universitatea Craiova.