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Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis că Petrolul Ploieşti trebuie să achite 5.550 de euro din cauza prejudiciului produs de suporteri la meciul cu Dinamo (1-1, jucat pe 30 ianuarie 2026 pe Arena Națională).

Dinamo râde cu un ochi și plânge cu celălalt

„SC Dinamo 1948 SA vs. ACS Petrolul 52 – Cerere de chemare în judecată formulată de SC Dinamo 1948 SA. În temeiul art. 9 şi art. 11 din RD, admite sesizarea şi obligă clubul ACS Petrolul 52 la plata sumei de 5.552,50 euro + TVA, în echivalent lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului material produs de suporterii săi”, se arată în hotărârea comisiei, conform lpf.ro.

Tot miercuri, ca urmare a incidentelor de la meciul cu Universitatea Cluj (1-1, pe 23 mai 2026, la Cluj), clubul Dinamo a primit o penalitate sportivă în cuantum de 16.875 lei.

„AS FC Universitatea Cluj vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente. În temeiul art. 82 alin. 2 și 3 lit. a) și c), raportat la art. 83 alin. 2 lit. b) din RD, sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă în cuantum de 16.875 lei”, menționează sursa citată.

Alte hotărâri luate de FRF astăzi:

„FC FCSB vs. Radunovic Risto – Ratificare sancțiune disciplinară. Respinge cererea de ratificare ca fiind neîntemeiată.

EȘANU MIHAI ALEXANDRU vs. ACS PETROLUL 52 – Neexecutare Hotărâre CNSL. Termen: 10.06.2026, pentru confirmarea platii.

EȘANU MIHAI ALEXANDRU vs. ACS PETROLUL 52 – Neexecutare Încheiere CDE. Termen: 10.06.2026 pentru confirmarea platii.

SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente. Termen: 10.06.2026”