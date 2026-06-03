Corvinul Hunedoara s-a reunit pentru Superliga

Corvinul s-a reunit miercuri dimineață, iar Florin Maxim a avut la dispoziție 23 de jucători. Printre ei, și două noutăți reprezentate de portarul Adrian Frănculescu (21 de ani), împrumutat de la CFR Cluj, și fundașul dreapta Flavius Iacob (25 de ani), care revine la Hunedoara după ce în ultimul sezon a fost împrumutat la UTA Arad.

"Singurul absent de la reunire a fost atacantul Emmanuel Okoro, care se află în proces de recuperare, după accidentarea suferită în a doua parte a campionatului, în vreme ce Szabolcs Kilyen şi Mihai Velisar nu vor mai continua în alb-albastru", a transmis nou-promovata.

Portarul Frănculescu și fundașul Iacob, noutățile Corvinului

Hunedorenii anunță că se vor antrena în țară până pe 21 iunie, urmând ca ulterior să fie efectuat un cantonament în Slovenia.

La revenirea în Superliga, Florin Maxim anunță că intenționează să îl folosească pe Adrian Frănculescu pentru regula U21. Portarul aparține de CFR Cluj, însă în ultimele trei sezoane a fost împrumutat la Steaua, în Liga 2.

"Am decis ca pentru acest an să mergem pe continuitate în poartă, mă refer aici la ideea de under, şi de aceea l-am adus pe Frănculescu. E un băiat care mie mi-a plăcut foarte mult, apără constant de trei sezoane la un nivel ridicat, un portar care nu face erori, e un tânăr de perspectivă, care va primi încrederea noastră aici, pentru a creşte în continuare. Cât despre Iacob, n-are nevoie de prea multe cuvinte din partea mea, îl cunoaştem foarte bine, s-a dezvoltat frumos, a ajuns să joace în Superligă, cred că au fost experienţe care îl vor ajuta foarte mult, acum a venit rândul să debuteze şi în tricoul echipei la care s-a consacrat, în prima ligă", a spus Florin Maxim, potrivit site-ului oficial al clubului.