GALERIE FOTO Corvinul Hunedoara s-a reunit pentru Superliga! Cum arată lotul + primele noutăți

Corvinul Hunedoara s-a reunit pentru Superliga! Cum arată lotul + primele noutăți Superliga
SPORT.RO
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Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga după o pauză de 34 de ani, iar elevii lui Florin Maxim s-au reunit deja pentru noul sezon.

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Corvinul HunedoaraAdrian FrănculescuFlorin MaximFlavius Iacob
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Corvinul Hunedoara s-a reunit pentru Superliga

Corvinul s-a reunit miercuri dimineață, iar Florin Maxim a avut la dispoziție 23 de jucători. Printre ei, și două noutăți reprezentate de portarul Adrian Frănculescu (21 de ani), împrumutat de la CFR Cluj, și fundașul dreapta Flavius Iacob (25 de ani), care revine la Hunedoara după ce în ultimul sezon a fost împrumutat la UTA Arad.

"Singurul absent de la reunire a fost atacantul Emmanuel Okoro, care se află în proces de recuperare, după accidentarea suferită în a doua parte a campionatului, în vreme ce Szabolcs Kilyen şi Mihai Velisar nu vor mai continua în alb-albastru", a transmis nou-promovata.

Portarul Frănculescu și fundașul Iacob, noutățile Corvinului

Hunedorenii anunță că se vor antrena în țară până pe 21 iunie, urmând ca ulterior să fie efectuat un cantonament în Slovenia.

La revenirea în Superliga, Florin Maxim anunță că intenționează să îl folosească pe Adrian Frănculescu pentru regula U21. Portarul aparține de CFR Cluj, însă în ultimele trei sezoane a fost împrumutat la Steaua, în Liga 2.

"Am decis ca pentru acest an să mergem pe continuitate în poartă, mă refer aici la ideea de under, şi de aceea l-am adus pe Frănculescu. E un băiat care mie mi-a plăcut foarte mult, apără constant de trei sezoane la un nivel ridicat, un portar care nu face erori, e un tânăr de perspectivă, care va primi încrederea noastră aici, pentru a creşte în continuare. Cât despre Iacob, n-are nevoie de prea multe cuvinte din partea mea, îl cunoaştem foarte bine, s-a dezvoltat frumos, a ajuns să joace în Superligă, cred că au fost experienţe care îl vor ajuta foarte mult, acum a venit rândul să debuteze şi în tricoul echipei la care s-a consacrat, în prima ligă", a spus Florin Maxim, potrivit site-ului oficial al clubului. 

  • Reunire corvinul 1
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În această vară, Corvinul așteaptă încă 7 sau 8 jucători, a mai spus Florin Maxim.

"Se va clarifica, în zilele următoare, şi situaţia lui Codruţ, aşteptăm să vedem cum se va regla şi acest aspect, vom mai completa lotul cu şapte-opt jucători în această vară, în mai multe compartimente. Trebuie să gândim bine campania de transferuri, pentru că avem un buget pe care trebuie să îl respectăm, dar nu e prima dată când ne aflăm într-o astfel de situaţie, cred şi sper că vom lua cele mai bune decizii, vom face cele mai bune alegeri, care să ne ajute pe viitor", a spus Maxim.

Lotul prezent la reunire:

  • Portari: Frănculescu, Blaga, Mutuligă*, Linţă*, Roşculeţ*
  • Jucători de câmp: P. Albino, Fl. Iacob, Lică, Fl. Ilie, Manolache, Neacşa, Bradu, Cărăruş, Bratu, Goodlad, Ribeiro, Hayatu, Pîrvulescu, Renţa, Zanc, Deaconu, Buziuc, Fi. Ilie.

*juniori.

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