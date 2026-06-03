Ziua de 19 iunie 2026 ar putea reprezenta un nou început nu doar pentru combinatul siderurgic din Galaţi, ci şi pentru stadionul celei mai importante echipe din localitate. În aceeaşi zi cu licitaţia în care complexul industrial este scos la vânzare, pentru un preţ pornind de la 444 milioane de euro, va avea loc şi o altă licitaţie, pentru complexul sportiv Oţelul, deţinut tot de Liberty Galaţi. Preţul de pornire este de 3,5 milioane de euro.

„În ceea ce priveşte stadionul, Primăria Municipiului Galaţi şi-a manifestat intenţia de a-l achiziţiona în contul creanţei pe care o deţine faţă de Liberty Galaţi”, se arată în Planul de restructurare modificat a societăţii Liberty Galaţi în cadrul procedurii de concordat preventiv, întocmit de administratorii concordatari Euro Insol şi CITR.

Primăria Galați vrea să pună mâna pe stadionul Oțelului: ”Și-a manifestat intenția de a-l achiziționa”

Principalul obstacol ţine de faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are, la rândul său, ipotecă pe o parte din complexul sportiv.

Conform planului, consultat de News.ro, primăria municipiului Galaţi deţine o ipotecă de rang I în valoare de 9.329.409 lei asupra terenului aferent stadionului. În acelaşi timp, şi ANAF deţine ipotecă legală de rang II cu privire la teren şi de rang I cu privire la construcţiile intabulate, aferente stadionului.

„În acest sens, pentru a putea da curs unei eventuale preluări de către Primăria Galaţi a stadionului în contul creanţei, se impune înlocuirea obiectului garanţiilor deja constituite între cele două instituţii”, se arată în documentul consultat de News.ro.

„Primăria municipiului Galaţi doreşte să preia stadionul Oţelul de la combinatul Liberty Galaţi. Totuşi, într-o perioadă în care platforma siderurgică îşi aşteaptă un nou investitor, nu pot fi stabilite acum detaliile unei eventuale preluări”, a transmis Compartimentul de Presă al Primăriei municipiului Galaţi către News.ro.

„Preluarea arenei pe care echipa de fotbal Oţelul Galaţi a promovat prima dată în 1986 şi pe care a câştigat singurul titlu naţional de Campion din întreaga zonă a Moldovei este ancorată în argumente solide care ţin de mândria locală şi de necesitatea de a investi în infrastructura unei discipline sportive care aduce, deopotrivă, faimă oraşului şi promovează activitatea sportivă de la cele mai fragede vârste”, susţin reprezentanţii Primăriei Galaţi.

Aceştia nu au răspuns dacă există un plan investiţional referitor la baza sportivă şi ce anume prevede acesta, scrie News.ro.

Conform ultimului program de plată a creanţelor, din luna aprilie 2026, Primăria Galaţi are de recuperat prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DITL) - 32,3 milioane de lei, creanţă garantată. La această sumă se adaugă alte 11,8 milioane de lei, tot către DITL, creanţă bugetară.

ANAF are de recuperat o creanţă garantată de 273 milioane de lei şi una bugetară de 417 milioane lei.