U Cluj - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT

Atât pentru Universitatea Cluj, cât și pentru Dinamo, meciul din această seară nu va conta în economia clasamentului final. ”Studenții” au pierdut cu 5-0 meciul cu Universitatea Craiova din etapa precedentă și nu mai pot pierde poziția secundă, în timp ce ”câinii” sunt siguri de locul patru și, în același timp, de participarea la barajul pentru Conference League.

Având în vedere că meciul este lipsit de miză, este de așteptat ca Zeljko Kopic să odihnească mai mulți jucători importanți în vederea ”finalei” barajului pentru Conference League, unde Dinamo va întâlni învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani.

„Vom alege ceea ce considerăm că este cel mai bine pentru acest meci, astfel încât să fim competitivi, dar în același timp face parte și din pregătirea pentru cel mai important joc pentru noi, cel din baraj, împotriva celor de la FC Botoșani sau FCSB.

Unii jucători au probleme medicale, alții sunt suspendați din cauza cartonașelor galbene și vom încerca să găsim cel mai bun prim '11' pentru meciul de mâine. Nu vorbim despre baraj. Nu am o favorită ca adversară în baraj”, a spus antrenorul croat, la conferința de presă.

Cristiano Bergodi (284 meciuri în Superligă) vs. Dinamo în toate competițiile: 20 de dueluri - 9 victorii - 3 remize - 8 înfrângeri.

Această ultimă etapă va fi una specială pentru roș-albi, deoarece vor bifa meciul cu numărul 2.400 în competiția de elită a României, pe care au câștigat-o de 18 ori, iar de alte 29 de ori au terminat pe podium.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 104 ori, de 56 de ori s-au impus bucureştenii, de 24 de ori au învins clujenii, iar alte 24 de confruntări s-au terminat la egalitate.