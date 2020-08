Patronul Rotaru poate lua masuri extreme. Nu e in pericol doar Bergodi, pot pleca aproape toti jucatorii! 

Infrangerea din Georgia l-a infuriat pe patronul Craiovei.

Craiova a fost eliminata in primul tur preliminar al Europa League, dupa 1-2 in fata echipei Locomotive Tbilisi. In urma acestui rezultat soc, patronul Mihai Rotaru vrea sa taie in carne vie. Prima victima pare sa fie antrenorul Cristiano Bergodi, care ar putea sa fie demis chiar dupa meciul cu Astra, din acest weekend, si inaintea pauzei pentru actiunile echipei nationale. Sub conducerea italianului, Craiova a pierdut un titlu de campioana pe care l-a avut in buzunar, desi a strans o serie de 6 victorii consecutive, a inceput noul sezon cu o prestatie slaba impotriva lui Sepsi si a suferit una dintre cele mai rusinoase infrangeri din istoria participarilor romanesti in cupele europene.

Tehnicianul italian a primut postul la inceputul lunii mai 2020, dupa demisia lui Corneliu Papura, dar consultarile recente ale patronului cu nucleul dur al jucatorilor ar fi lasat de inteles ca relatia nu s-ar fi cimentat in ultimele luni, iar acestia sunt nemultumiti atat de relatia cu seful lor din vestiar, cat si de capacitatea tehnicianului de a mobiliza lotul si de organiza echipa in momentele importante. De asemenea, Rotaru ar fi hotarat ca, de acum inainte, toti jucatorii sa fie disponibili pentru transferuri, daca ofertele primite sunt decente. Deocamdata, afaceristul nu vrea sa propuna renegocieri pentru salarii si bonusuri, dar totul depinde de traseul pe care il va avea echipa in acest final de an.

In conditiile actuale, in care CFR Cluj si FCSB par mai puternice decat in sezonul trecut, iar Dinamo si-a revenit si va ataca si ea play-off-ul, oltenii vor incerca sa mentina ritmul, dar nu vor mai refuza ofertele generoase pentru jucatorii sai. In afara de axul central Pigliacelli - M. Constantin - Nistor - Koljici, ceilalti jucatori pot fi vanduti pentru suma corecta, pentru ca se considera ca din urma vin cateva generatii bune de juniori, care pot umple golurile lasate de transferuri.

De partea cealalta, Bergodi se poate considera nemultumit din cauza lipsei de activitate pe piata transferurilor, in conditiile in care pretentiile sunt mai mari decat in sezonul precedent. In aceasta vara, Craiova a cheltuit doar 50.000 de euro, pentru aducerea veteranului Marius Constantin, in timp ce Screciu si Papp au venit liberi de contract, Tudorie e doar imprumutat si mai multi jucatori s-au intors dupa imprumuturi.