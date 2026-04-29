Ce sport ar fi făcut Cristi Chivu dacă nu ar fi fost fotbalist. Alegerile starurilor lui Inter

Antrenorul român a fost întrebat care este sportul său preferat după fotbal. Chivu a transmis că fotbalul american îl pasionează cel mai tare după sportul în care s-a consacrat.
Cristi Chivu, un admirator al fotbalului american
Dintre jucătorii „nerazzurri”, Pio Esposito a optat pentru box, Piotr Zielinski și Davide Frattesi pentru tenis, Luis Henrique pentru volei, iar Stefan de Vrij pentru baschet.
Videoclipul a strâns peste 2.200 de reacții pozitive în patru ore de la postare, 32 de comentarii și 87.000 de vizualizări.
Chivu, aproape de event la primul sezon la Inter
Cristi Chivu (45 de ani) este antrenorul momentului în Serie A. Inter Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a învins-o pe Como cu 3-2, revenind de la 0-2 (în tur scorul a fost 0-0).
În ultimul act al competiției, Chivu o va întâlni pe Lazio, într-o partidă transmisă în exclusivitate de către VOYO pe 13 mai, de la 22:00.
Interul lui Cristi Chivu este foarte aproape să cucerească și Serie A. După 34 de etape scurse din 38, „nerazzurrii” sunt pe primul loc cu 79 de puncte, cu un avans de 10 „lungimi” față de Napoli și 12 față de AC Milan.