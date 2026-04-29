Plecarea lui Costel Gâlcă de la Rapid pare doar o chestiune de timp, iar în spatele ușilor închise se discută tot mai mult despre strategia din sezonul următor, mai ales că șansele la titlu au scăzut considerabil după eșecul cu Dinamo.

Discuțiile din jurul lui Costel Gâlcă, mai mult influențate de anumite lucruri din interior, dar și din cauza disensiunilor din vestiar, nu îi sunt confortabile antrenorului, fiind cunoscut pentru faptul că îi place să lucreze profesionist și fără un mediu care să contribuie la destabilizarea echipei uneori fără motiv.

Rapid, tot mai aproape de rezilierea cu Costel Gâlcă

După ce Sport.ro a prezentat informații referitoare la ruptura care pare iremediabilă dintre Costel Gâlcă și Alex Dobre, într-un material publicat la 21 aprilie, acum a obținut detalii cu privire la situația lui Costel Gâlcă, al cărui contract cu Rapid este aproape de a fi reziliat.

Acest aspect nu este o noutate sau o surpriză nici pe departe, dar o parte dintre oamenii din conducere se gândesc la strategia pentru sezonul următor. Mai sunt speranțe teoretice la posibilitatea obținerii titlului în Superliga României, dar rezultatele și evoluțiile echipei în sine dau o notă realistă procentului de încredere.

Sport.ro a aflat că între oamenii cu factor de decizie din clubul din Giulești încep să apară anumite variante în privința numelor care să contureze din vară un lot care să lupte pentru titlu!

Marius Măldărășanu, numele rostit în birourile Rapidului! Nu e prima dată când conducerea îl vrea

Din informațiile noastre, printre numele la care se gândește conducerea este și cel al lui Marius Măldărășanu! Foarte apreciat în Giuelești, el este variantă și datorită unei posibile reconcilieri între fani și oamenii cu factor de decizie în club, fiind cunoscută dorința suporterilor în privința ideilor pe care le au despre antrenori: ”să simtă spiritul Rapidului”.

Măldărășanu a fost și în alte momente luat în calcul pentru postul de antrenor al Rapidului, dar mutarea nu s-a concretizat. Acum, s-a ajuns din nou în punctul în care apare ca variantă pentru o posibilă trecere în Giulești.

Altfel, în momentul în care a fost dorit de Rapid sau când s-a zvonit numele său ca posibilă trecere în Giulești, Măldărășanu a declarat că este una dintre etapele de antrenor pe care vrea să le bifeze, să și antreneze formația pe care a reprezentat-o și ca jucător.

Lucrurile sunt mai simple în privința lui Marius Măldărășanu în acest moment, comparativ cu episoadele în care a mai fost adus în discuție pentru preluarea Rapidului, pentru că este liber de contract!

Antrenorul este fără acord de la finalul anului trecut, când a încheiat aventura de patru ani și jumătate de la FC Hermannstadt.

