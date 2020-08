Aurel Ticleanu da de pamant cu Universitatea Craiova dupa UMILINTA din Europa League: "Nu slab, foarte slab a jucat!"

Universitatea Craiova a pierdut cu 1-2 in fata lui Lokomotiv Tbilisi si a fost eliminata din turul 1 preliminar Europa League.

Echipa din Georgia era multa mai slab cotata, iar aceasta eliminare parea imposibila inainte de acest meci. Fosta legenda a clubul, Aurel Ticleanu, a criticat atat echipa cat si antrenorul. El a declarat ca Lokomotiv Tbilisi a fost multe peste olteni.

"Mi-aduce aminte de un meci din 1994. Eu eram antrenorul Universitatii, am jucat cu Dinamo Tbilisi, cu niste jucatori extraordinar de mari si aveam atunci probleme cu actionariatul, cu jucatori care plecasera.

Am plecat de la Craiova cu 5 jucatori, la Bucuresti au mai venit vreo 3, seara la hotel au mai venit, apoi dimineata la aeroport au mai venit. Cert este ca am plecat cu lotul complet, adică 16 înscriși pe foaie. Dar chiar și așa am jucat mai bine decât astăzi. Semnalele de alarmă au fost trase la meciul cu Sepsi. Dar nu am văzut nimic. Ei au crezut ca pot face doar act de prezenta. Tbilisi a fost mult prea tare pentru Craiova de astazi.

Nu slab, foarte slab a jucat azi. Sa facem un exercitiu de imaginatie: daca am mai juca cu ei de 10 ori, nu cred ca ne-ar mai bate o data. Dar ne-a batut cand a trebuit. Nu e lipsa de valoare.

Nu stiu, i-a afectat drumul, pentru ca e lung. Probabil nu au inteles nimic dupa ce au pierdut cu CFR Cluj, s-au amagit ca ne-au furat, ca suntem campioni morali, ca nu stiu ce. Si lucrurile astea au o explicatie", a declarat Aurel Ticlenau pentru DigiSport.

Ticleanu nu au uitat nici de Cristiano Bergodi pe care l-a criticat pentru alegerile facute.

"Pe dreapta ai jucat pana acum cu Vladoiu, care, chiar daca a fost cu regula U21, baiatul nu a jucat slab, nu a jucat sub nivelul echipei niciodata. Azi au preferat sa joace cu un stangaci acolo, cu Vatajelu, cu improvizatii. Apoi nu Mihaila era problema, ci Ivan, care nu era la parametrii lui", a declarat fostul antrenor al Craiovei.