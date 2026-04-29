FOTO Ce cadouri le-a făcut Mahrez colegilor după ce Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei

Riyad Mahrez (35 de ani) se află la Al Ahli, în primul eșalon al Arabiei Saudite, din vara lui 2023.

După victoria echipei Al-Ahli (1-0) în finala Ligii Campionilor Asiei, împotriva japonezilor de la Machida Zelvia, internaţionalul algerian Riyad Mahrez le-a oferit coechipierilor săi câte un ceas de lux personalizat, estimat la peste 19.000 de euro bucata.

Fostul jucător al echipei Manchester City le-a oferit fiecăruia dintre coechipierii săi un ceas Rolex Submariner Date Oyster verde, un model iconic al producătorului de ceasuri de lux.

Un cadou cu atât mai special cu cât a fost personalizat în întregime. Fiecare ceas poartă numele jucătorului, precum şi gravura trofeului Ligii Campionilor Asiei pe spate.

Conform unor informaţii provenite din Arabia Saudită, preluate de Daily Mail, Mahrez nu ar fi suportat totuşi singur întreaga cheltuială. Anumiţi jucători din vestiar, printre care Édouard Mendy şi Merih Demiral, au ţinut să contribuie financiar la acest cadou.

Pe plan sportiv, Riyad Mahrez şi Ali-Alhi au câştigat a doua Ligă a Campionilor Asiei din istoria lor, după o victorie cu 1-0 în faţa japonezilor de la Machida Zelvia.

