Verdict DUR pentru FCSB si Craiova! Cat mai continua dominatia CFR-ului in Liga 1: "Conditia este sa mai ramana Dan Petrescu inca 3 ani!"

Ilie Dumitrescu sustine ca atata timp cat Dan Petrescu va ramane la CFR, "feroviarii" nu vor avea adversari in campionatul romanesc.

El a antrenat FCSB intre 2011 si 2012, iar in prezent se afla la Gloria Bistrita. Fostul antrenor din Liga 1 nu crede ca echipa patronata de Gigi Becali are sanse in acest an la titlu. CFR Cluj a castigat campionatul in ultimii 3 ani, iar Stan considera ca dominatia lor nu se va opri nici in acest an.

"Daca mai ramane Dan Petrescu inca 3 ani aici, in Romania, de 3 ori va castiga campionatul. Are o experienta extraordinara, are un lot omogen, am vazut ca acum a mai adus 1-2 jucatori. Ma refer la continuitatea antrenorului, la modul in care are mana libera, nu e usor sa ii faci pe ceilalti sa inteleaga ca antrenorul trebuie sa decida totul din punct de vedere organizatoric, al programului, al transferurilor.

Vedeti ca e deja la al treilea an, deja echipa este omogena. Eu cred ca a fost un ghinion cu Dinamo Zagreb. De asta zic ca tot CFR va castiga campionatul", a declarat Stan pentru Gazeta.