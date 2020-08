TOP 20 cele mai rusinoase eliminari ale echipelor romanesti din cupele europene. Craiova intra cu o noua clasare in clasamentul umilintei

Vicecampioana Romaniei a fost eliminata in mod rusinos de locul 4 din campionatul Georgiei.

Echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut mansa unica contra echipei georgiene Locomotive Tbilisi cu 2-1, dupa o prestatie foarte slaba. Insa, din nefericire, aceasta pierdere a calificarii in fata unui adversar mult mai slab cotat nu este singulara in istoria fotbalului romanesc. De-a lungul timpului, aproape toate formatiile romanesti participante in competitiile continentale au facut o nefacuta. Iata cum arata clasamentul primelor 20 de umilinte suportate de echipele romanesti in cupele europene:

20. Astra Giurgiu vs. FC Oleksandriya (Ucraina) - Europa League, turul 3 preliminar / 2017-2018 / 0-1, 0-0

19. Universitatea Craiova vs. Atvidabergs FF (Suedia) - Cupa Campionilor Europeni, turul 1 / 1974-1975 / 2-1, 1-3

18. Dinamo vs. Vorskla Poltava (Ucraina) - Europa League, play-off / 2011-2012 / 1-2, 2-3

17. Victoria Bucuresti vs. Dinamo Tbilisi (URSS) - Cupa UEFA, turul 2 / 1987-1988 / 0-0, 1-2

16. Ceahlaul Piatra Neamt vs. Tampere United (Finlanda) - Cupa Intertoto, turul 1 / 2003 / 2-1, 0-1

15. Otelul Galati vs. HIT Gorica (Slovenia) - Cupa UEFA, turul 1 preliminar / 1997-1998 / 0-2, 4-2

14. FC Arges vs. Goztepe SK (Turcia) - Cupa Oraselor Targuri, turul 2 / 1968-1969 / 0-3, 3-2

13. Chimia Rm. Valcea vs. Glentoran Belfast FC (Irlanda de Nord) - Cupa Cupelor, turul 1 / 1973-1974 / 0-2, 2-2

12. FC "U" Craiova 1948 vs. Pobeda Prilep (Macedonia de Nord) - Cupa UEFA, runda preliminara / 2000-2001 / 1-1, 0-1

11. Steaua vs. St. Gallen (Elvetia) - Cupa UEFA, turul 1 / 2001-2002 / 1-1, 1-2

10. Dinamo vs. Elfsborg (Suedia) - Cupa UEFA, turul 1 preliminar / 2007-2008 / 1-2, 1-0

9. CFR Cluj vs. Dinamo Minsk (Belarus) - Europa League, turul 3 preliminar / 2014-2015 / 0-1, 0-2

8. Dinamo vs. FF Jaro (Finlanda) - Cupa Intertoto, grupe / 1996 / 0-2

7. FC National vs. Kocaelispor (Turcia) - Cupa Cupelor, turul 1 / 1997-1998 / 0-2, 0-1

6. FC "U" Craiova 1948 vs. Dinamo Tbilisi (Georgia) - Cupa UEFA, runda preliminara / 1994-1995 / 1-2, 0-2

5. Rapid Bucuresti vs. Skonto Riga (Letonia) - Champions League, turul 2 preliminar / 1999-2000 / 3-3, 1-2

4. Dinamo vs. 17 Nentori Tirana (Albania) - Cupa Cupelor, turul 1 / 1986-1987 / 1-2, 0-1

3. CFR Cluj vs. F91 Dudelange (Luxemburg) - Europa League, play-off / 2018-2019 / 2-3, 0-2

2. CS "U" Craiova vs. FC Locomotive Tbilisi (Georgia) - Europa League, turul 1 preliminar / 2020-2021 / 1-2

1. Dinamo vs. Knattspyrnufelag Reykjavikur (Islanda) - Cupa UEFA, turul 1 preliminar / 1997-1998 / 1-2, 0-2