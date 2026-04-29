Ce sport ar fi făcut Cristi Chivu dacă nu ar fi fost fotbalist. Alegerile starurilor lui Inter

Ce cadouri le-a făcut Mahrez colegilor după ce Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei

„Șepcile roșii” au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut de fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obținut o victorie dramatică în fața celor de la FC Argeș, în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.

Oltenii au confirmat și ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj (3-1) și reușind apoi să treacă, după un meci intens, de Dinamo București în semifinale, scor 1-1 (calificare decisă ulterior în favoarea craiovenilor, tot la loviturile de departajare).

Sub 2.000 de bilete pe site-ul bilete.frf.ro

Biletele din sectoarele dedicate publicului general, sub 2.000 de tichete de acces, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de joi, 30 aprilie, la prânz.

Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal celor două finaliste. Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două finaliste se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei ce doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugați să se intereseze pe canale de comunicare ale celor două cluburi, notează frf.ro.

Prețul biletelor la finala Cupei României Betano sunt: 50 RON (peluze), respectiv 100 și 150 RON (tribune).

10 lei pentru copiii până în 14 ani

Copiii cu vârsta până în 14 ani au acces oriunde în cele două tribune, exceptând zona VIP, în baza biletelor cu valoare de 10 RON ce pot fi procurate prin alegerea tipului biletului (copil) în efectuarea comenzii.

Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum patru bilete, excepție făcând comenzile ce includ bilete pentru copii, unde pot fi selectate până la cinci locuri.

Accesul pe stadion al fiecărei persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet valabil în format digital sau printat și a actului de identitate.