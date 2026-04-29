Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Cine a urmărit cariera fotbalistului Cristi Chivu, încă de când acesta și-a început ascensiunea, a observat că tânărul lansat de CSM Reșița e peste nivelul unui sportiv obișnuit.

În primul rând, din punct de vedere al IQ-ului, al inteligenței care depășește granițele realizărilor fotbalistice. În acest context, faptul că antrenorul Chivu (45 de ani) a avut înțelepciunea de a-și construi cariera meticulos, luând-o de jos, de la nivelul echipelor de juniori ale Interului, a fost încă un semn că avem de-a face cu un om inteligent, carismatic.

Așadar, faptul că acum Chivu e pe cale să dea lovitura, la Inter, prin realizarea eventului, în sezonul său de debut pe banca primei formații, nu e chiar o surpriză venită de nicăieri. În schimb, e o surpriză faptul că legendarul Jose Mourinho (63 de ani) n-a „văzut“ acest potențial imens al fostului său elev cu care a lucrat, la Inter, în perioada 2008-2010.

La vremea respectivă, Inter a câștigat cinci trofee cu Mourinho pe bancă și cu Chivu pe teren, printre care UEFA Champions League, în sezonul 2009-2010.