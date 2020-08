Cristiano Bergodi, OUT de la Craiova?! Cine l-ar putea inlocui pe banca oltenilor dupa eliminarea rusinoasa din Europa League

Universitatea Craiova a fost eliminata din Europa League dupa infrangerea cu Lokomotiv Tbilisi.

Rezultatul rusinos din turul 1 preliminar a dus la slabirea increderii oamenilor in antrenorul Cristiano Bergodi.

Fostul jucator al oltenilor, Mihaita Plesan, a spus dupa meci ca echipa craioveana are nevoie de un nou tehnician.

"De cand a venit, a avut multe meciuri, dintre care doua au fost decisive: cu CFR Cluj, pentru titlu, si cu Lokomotiv Tbilisi, pentru a continua in Europa League. Le-a pierdut pe ambele, pentru ca echipa avem, dar ne mai trebuie antrenor.

Sincer, mi-ar fi placut sa ma fi inselat atunci cand, la venirea lui, am spus ca nu e antrenor de titlu. Nimic nu-l recomanda pentru asta. Dar in Craiova cred, pentru ca stiu ce si cat poate" a fost mesajul fotbalistului.

Potrivit GSP, reprezentantii Craiovei se vor gandi la viitorul lui Bergodi pana la finalul etapei a doua din Liga 1, iar in pauza competitionala acesta ar putea fi schimbat.

Edi Iordanescu este primul nume la care se gandesc oltenii, fostul tehnician de la Gaz Metan Medias neavand in prezent niciun contract. In plus, el a mai fost in vizorul Craiovei chiar inainte ca Bergodi sa preia banca tehnica din Banie, dupa plecarea lui Corneliu Papura.

In weekend, in etapa secunda din campionat, oltenii vor juca pe teren propriu contra celor de la Astra Giurgiu.