După Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada și la care Dybala va fi, aproape sigur, convocat în lotul Argentinei, campionul mondial va schimba echipa. Se va întoarce în țara sa natală, unde și-a dat acordul să joace pentru Boca Juniors!
Paulo Dybala a bătut palma cu Boca Juniors
Momentan nu se cunosc detalii cu privire la contractul pe care-l va semna Dybala cu noua sa echipă, dar cert este că mutarea a intrat în linie dreaptă, anunță jurnalistul sud-american Leo Paradizo.
Pentru Dybala va fi o revenire în Argentina după 14 ani în Italia. A jucat pentru Instituto, unde și-a început cariera de fotbalist, iar în 2012 a ajuns în Italia, la Pelermo, urmând șapte ani la Juventus și patru la Roma.
Atacantul și-a îmbogățit serios CV-ul în perioada petrecută la Juventus. Are cinci titluri de campion, patru Cupe ale Italiei și trei Supercupe. La Roma nu a câștigat niciun trofeu.
Bilanțul lui Dybala în Italia:
- Juventus: 293 de meciuri, 115 goluri, 53 de assist-uri
- AS Roma: 136 de meciuri, 45 de goluri, 26 de assist-uri
- Palermo: 93 de meciuri, 21 de goluri, 16 assist-uri
AS Roma, pe locul șase în Italia
Capitolinii au avut un început entuziasmant de sezon și se luptau cu șanse reale pentru un loc de UEFA Champions League. Între timp, Roma a ”căzut” tocmai pe șase, poziție care asigură calificarea în Conference League pentru sezonul următor.
AS Roma are 61 de puncte și este la egalitate cu următoarea clasată, Como, cu patru etape înainte de finalul sezonului din Serie A.