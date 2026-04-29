Paulo Dybala (32 de ani) a ajuns în ultimele luni de contract cu AS Roma, dar se pare că va schimba echipa în vară.

După Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada și la care Dybala va fi, aproape sigur, convocat în lotul Argentinei, campionul mondial va schimba echipa. Se va întoarce în țara sa natală, unde și-a dat acordul să joace pentru Boca Juniors!

Momentan nu se cunosc detalii cu privire la contractul pe care-l va semna Dybala cu noua sa echipă, dar cert este că mutarea a intrat în linie dreaptă, anunță jurnalistul sud-american Leo Paradizo.

Pentru Dybala va fi o revenire în Argentina după 14 ani în Italia. A jucat pentru Instituto, unde și-a început cariera de fotbalist, iar în 2012 a ajuns în Italia, la Pelermo, urmând șapte ani la Juventus și patru la Roma.

Atacantul și-a îmbogățit serios CV-ul în perioada petrecută la Juventus. Are cinci titluri de campion, patru Cupe ale Italiei și trei Supercupe. La Roma nu a câștigat niciun trofeu.

Bilanțul lui Dybala în Italia:

  • Juventus: 293 de meciuri, 115 goluri, 53 de assist-uri
  • AS Roma: 136 de meciuri, 45 de goluri, 26 de assist-uri
  • Palermo: 93 de meciuri, 21 de goluri, 16 assist-uri

AS Roma, pe locul șase în Italia

Capitolinii au avut un început entuziasmant de sezon și se luptau cu șanse reale pentru un loc de UEFA Champions League. Între timp, Roma a ”căzut” tocmai pe șase, poziție care asigură calificarea în Conference League pentru sezonul următor.

AS Roma are 61 de puncte și este la egalitate cu următoarea clasată, Como, cu patru etape înainte de finalul sezonului din Serie A.

PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid
Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”
Mykhailo Mudryk, ”urecheat” cu o suspendare drastică după ce a fost prins dopat! Reacția ucraineanului
Cât costă biletele de la „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României. Preț special pentru copii
Ce cadouri le-a făcut Mahrez colegilor după ce Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei
Ce sport ar fi făcut Cristi Chivu dacă nu ar fi fost fotbalist. Alegerile starurilor lui Inter
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Antrenorul luat în calcul de Rapid pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă! E pe placul fanilor

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”

Gigi Becali și-a dezvăluit lista de transferuri pentru FCSB

Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”
Mykhailo Mudryk, ”urecheat” cu o suspendare drastică după ce a fost prins dopat! Reacția ucraineanului
Ce cadouri le-a făcut Mahrez colegilor după ce Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Lovitură încasată de Elias Charalambous?! Anunțul care îi dă emoții serioase fostului antrenor de la FCSB
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Paulo Dybala pleacă de la AS Roma! Clubul care l-a convins cu un salariu fabulos
S-a întors „El Matador” Cavani, la 37 de ani: a marcat în numai 16 minute cât în ultimele opt luni
Imagini șocante! Fanii lui Fluminense, atac organizat asupra fanilor lui Boca Juniors înainte de finala Copa Libertadores. Poliția a intervenit
Juventus anunță oficial plecarea lui Paulo Dybala! Marea favorită pentru transferul argentinianului
S-a terminat! Paulo Dybala pleacă gratis de la Juventus în vară. Unde poate ajunge
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

