După Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada și la care Dybala va fi, aproape sigur, convocat în lotul Argentinei, campionul mondial va schimba echipa. Se va întoarce în țara sa natală, unde și-a dat acordul să joace pentru Boca Juniors!

Paulo Dybala a bătut palma cu Boca Juniors

Momentan nu se cunosc detalii cu privire la contractul pe care-l va semna Dybala cu noua sa echipă, dar cert este că mutarea a intrat în linie dreaptă, anunță jurnalistul sud-american Leo Paradizo.

Pentru Dybala va fi o revenire în Argentina după 14 ani în Italia. A jucat pentru Instituto, unde și-a început cariera de fotbalist, iar în 2012 a ajuns în Italia, la Pelermo, urmând șapte ani la Juventus și patru la Roma.