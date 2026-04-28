Lucrările la stadionul pe care va juca o echipă din Superligă au început deja.

FC Argeș va avea curând o arenă nouă. Vechiul stadion ”Nicolae Dobrin” a fost demolat după retrogradarea echipei din Superliga, dar lucrările s-au oprit înainte de faza de construcție. Fosta arenă a fost pusă deja la pământ de mai bine de doi ani.

În prezent, lucrările de construcție ale stadionului o găsesc pe FC Argeș înapoi în Superligă și calificată în play-off din postura de nou-promovată. Compania Națională de Investiții a anunțat că, în prezent, șantierul este în plină activitate.

Cel mai probabil, arena ar urma să fie gata în aproximativ doi ani și va avea 15.200 de locuri, potrivit anunțurilor oficiale.

Se lucrează intens la Pitești pentru noul stadion al lui FC Argeș

„Acolo unde s-a scris istoria fotbalului piteștean, se ridică noul stadion „Nicolae Dobrin”

Astăzi, șantierul este în plină activitate, iar evoluția lucrărilor devine vizibilă de la o zi la alta, conturând treptat viitoarea arenă multifuncțională.

În prezent, lucrăm la armarea fundațiilor în zona parcării și a viitoarei săli de sport din cadrul complexului, o etapă esențială care asigură baza solidă pentru dezvoltarea întregii structuri.

În perioada următoare, vom turna betonul de egalizare pentru tribune, etapă care va permite continuarea lucrărilor prin armarea acestei zone și va marca trecerea către ridicarea structurii tribunelor.

Viitorul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel, devenind și prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor. Totodată, proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass-media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, concepute unitar pentru a crea un complex sportiv complet.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii: Terragaz Construct, Popp și Asociații și Graphic Studio.

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis CNI, pe rețelele de socializare.

100 milioane de euro va costa stadionul care va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi de categorie UEFA 4, putând, în acest sens, să găzduiască și meciuri internaționale.

Facilitățile stadionului care urmează să fie construit în Pitești:

  • panouri solare
  • stații de încărcare pentru mașinile electrice
  • spații comerciale
  • 14 loje
  • 70 de locuri pentru mass-media
  • o sală multifuncțională pentru celelalte secții sportive ale clubului
  • în jur de 550 de locuri de parcare
  • terenurile pentru juniori vor fi relocate în spatele noii construcții
  • construcția va avea 70.170 mp din care peste 10.000 mp vor fi destinați locurilor de parcare
