FC Argeș va avea curând o arenă nouă. Vechiul stadion ”Nicolae Dobrin” a fost demolat după retrogradarea echipei din Superliga, dar lucrările s-au oprit înainte de faza de construcție. Fosta arenă a fost pusă deja la pământ de mai bine de doi ani.

În prezent, lucrările de construcție ale stadionului o găsesc pe FC Argeș înapoi în Superligă și calificată în play-off din postura de nou-promovată. Compania Națională de Investiții a anunțat că, în prezent, șantierul este în plină activitate.

Cel mai probabil, arena ar urma să fie gata în aproximativ doi ani și va avea 15.200 de locuri, potrivit anunțurilor oficiale.

Se lucrează intens la Pitești pentru noul stadion al lui FC Argeș