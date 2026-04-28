Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”

Charalambous a vorbit la eveniment cu reprezentanții mass-media, cărora le-a comunicat faptul că în cazul în care s-ar întoarce vreodată în România prima opțiune va fi întotdeauna FCSB, unde a fost cel mai longeviv antrenor din era lui Gigi Becali, cu trei ani.

La adunare a fost prezent și antrenorul cipriot Elias Charalambous, care ar negocia în aceste momente cu Gigi Becali pentru o revenire la campioana en-titre, rămasă fără ”principal” în urma plecării lui Mirel Rădoi în Turcia, la Gaziantep.

O firmă de ceasuri de lux din România le-a făcut cadouri tuturor jucătorilor și staff-ului tehnic de la FCSB care au fost legitimați la echipă în perioada în care roș-albaștrii au avut parte de un parcurs european fantastic, ajungând în optimile Europa League.

”În primul rând vreau să le mulțumesc familiei Tudor și proprietarului. El este cipriot, iar din primul moment când am venit m-a primit în cel mai bun mod. A promis că, dacă vom câștiga titluri, și am făcut asta, va oferi un cadou familiei FCSB. Astăzi este un moment bun pentru a celebra și pentru a primi ceasurile. Un ceas foarte frumos, să fiu sincer, și sper că va aduce noroc echipei în viitor.

Mi-am revăzut băieții și staff-ul cu care am lucrat trei ani frumoși, cu amintiri plăcute. Sunt bucuros că mă întâlnesc și cu voi, jurnaliștii, cu care am împărțit trei ani aici. Sunt fericit. Am venit cu soția mea și simțim România ca pe țara noastră.

Am încercat să mă educ și să am un avantaj, să învăț de la cei mai buni. Dacă acele persoane au ajuns la acel nivel, înseamnă că au ceva mai bun decât noi. Trebuie să învățăm în fiecare zi. Nu e momentul să vorbim despre fotbal, vreau să mă bucur de eveniment.

Așa e viața unui antrenor. Nu știi când ai job, când ai vacanță. Dar chiar și în vacanță, îmi deschid mereu laptopul. Fotbalul este viața mea.

Dacă m-aș întoarce în România, prima opțiune ar fi FCSB. Nu e vorba de bani, ci de respect și de iubirea pentru fani, jucători și conducere.

Cel mai important lucru este autocritica și să mă îmbunătățesc. Dacă muncești în fiecare zi, poți greși, dar important este că ai încercat să fii mai bun. În campionat, orice echipă din play-off poate câștiga titlul. Pentru FCSB există o șansă mare la cupele europene”, a spus Charalambous.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.