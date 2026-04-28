Elias Charalambous anunță: "Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani"

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Elias Charalambous a plecat de la FCSB la finalul sezonului regulat, alături de Mihai Pintilii, după ce campioana en-titre a ratat accederea în play-off-ul Superligii României.

TAGS:
Elias CharalambousFCSBSuperliga
Din articol

O firmă de ceasuri de lux din România le-a făcut cadouri tuturor jucătorilor și staff-ului tehnic de la FCSB care au fost legitimați la echipă în perioada în care roș-albaștrii au avut parte de un parcurs european fantastic, ajungând în optimile Europa League.

La adunare a fost prezent și antrenorul cipriot Elias Charalambous, care ar negocia în aceste momente cu Gigi Becali pentru o revenire la campioana en-titre, rămasă fără ”principal” în urma plecării lui Mirel Rădoi în Turcia, la Gaziantep.

Charalambous a vorbit la eveniment cu reprezentanții mass-media, cărora le-a comunicat faptul că în cazul în care s-ar întoarce vreodată în România prima opțiune va fi întotdeauna FCSB, unde a fost cel mai longeviv antrenor din era lui Gigi Becali, cu trei ani.

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”

×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”În primul rând vreau să le mulțumesc familiei Tudor și proprietarului. El este cipriot, iar din primul moment când am venit m-a primit în cel mai bun mod. A promis că, dacă vom câștiga titluri, și am făcut asta, va oferi un cadou familiei FCSB. Astăzi este un moment bun pentru a celebra și pentru a primi ceasurile. Un ceas foarte frumos, să fiu sincer, și sper că va aduce noroc echipei în viitor.

Mi-am revăzut băieții și staff-ul cu care am lucrat trei ani frumoși, cu amintiri plăcute. Sunt bucuros că mă întâlnesc și cu voi, jurnaliștii, cu care am împărțit trei ani aici. Sunt fericit. Am venit cu soția mea și simțim România ca pe țara noastră.

Am încercat să mă educ și să am un avantaj, să învăț de la cei mai buni. Dacă acele persoane au ajuns la acel nivel, înseamnă că au ceva mai bun decât noi. Trebuie să învățăm în fiecare zi. Nu e momentul să vorbim despre fotbal, vreau să mă bucur de eveniment.

Așa e viața unui antrenor. Nu știi când ai job, când ai vacanță. Dar chiar și în vacanță, îmi deschid mereu laptopul. Fotbalul este viața mea.

Dacă m-aș întoarce în România, prima opțiune ar fi FCSB. Nu e vorba de bani, ci de respect și de iubirea pentru fani, jucători și conducere.

Cel mai important lucru este autocritica și să mă îmbunătățesc. Dacă muncești în fiecare zi, poți greși, dar important este că ai încercat să fii mai bun. În campionat, orice echipă din play-off poate câștiga titlul. Pentru FCSB există o șansă mare la cupele europene”, a spus Charalambous.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.

Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Gigi Becali anunță o revenire de senzație la FCSB: ”Îl luăm înapoi”
ULTIMELE STIRI
Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru
Răzvan Lucescu: ”În vară sau într-un an abandonez”
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
E comparată cu Paige Spiranac și afișează o viață de lux! Atleta cu sute de mii de urmăritori care rupe internetul
Probleme pentru gimnasta Ana Bărbosu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"



Recomandarile redactiei
PSG - Bayern Munchen, ”finala” din semifinalele Champions League, de la 22:00! Dublă lovitură pentru Bayern
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Răzvan Lucescu: ”În vară sau într-un an abandonez”
E comparată cu Paige Spiranac și afișează o viață de lux! Atleta cu sute de mii de urmăritori care rupe internetul
Probleme pentru gimnasta Ana Bărbosu
Alte subiecte de interes
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!