Fostul internațional va prelua CFR Cluj cu obiectivul de a opri debandada rezultatelor nefaste, a prinde play-off-ul și a se implica apoi într-o luptă la titlu care pare deschisă.

De ce alegerea lui Pancu e corectă? De unde vine optimismul? Dar semnul de îngrijorare?

Pasul înainte e logic

Despre "Pancone" s-a spus că a început prea abrupt drumul în antrenorat, cu un mandat dificil pe banca Rapidului într-o perioadă în care experiența îi lipsea. A urmat o aventură la Poli Iași, pasul spre naționalele U20 și U21, ani de studiu în vederea obținerii licenței, dar și meciuri în care a și pus teoria în practică.

La 48 de ani, fostul idol al Giuleștiului e considerat tânăr pentru meseria de antrenor și alege să se alăture unei provocări dificile, aceea de a scoate CFR din groapa în care se află și a-i reda strălucirea pierdută în ultimii ani.

Pancu aterizează în Gruia într-un moment teribil, dar o face după o experiență care poate fi catalogată drept reușită pe banca naționalei de tineret. A trecut o grupă preliminară grea, ne-a calificat la EURO, s-a bătut de la egal la egal cu Italia și Spania, apoi a pierdut cu Slovacia un meci care nu mai conta. Cum jobul de selecționer, fără presiune zilnică, i-a permis să se aplece asupra tuturor detaliilor din viața unui antrenor și rezultatele au fost decente, pasul spre un nume mare al campionatului vine logic. Și pare făcut la momentul oportun!

Plusul: cunoaște adversarii

Numit de Burleanu în iulie 2023 pe banca tineretului și plecat în vara acestui an, Pancu a petrecut ultimii ani într-un periplu fără sfârșit. A vizitat toate stadioanele în căutarea jucătorilor tineri talentați care ar putea deveni opțiuni pentru echipa națională, a văzut foarte multe meciuri pe viu și, cu siguranță, a luat cu el notițe despre alți antrenori. Pe care, acum, îi va înfrunta în Superligă.

Analist la DigiSport în perioada în care se ocupa de destinele României U21, Pancu are un avantaj pe care Mandorlini nu-l avea: cunoaște la punct și virgulă o competiție în care s-a învârtit în ultimul timp, chiar dacă nu a participat direct. Din nou, un plus important, pentru că e letal pentru un tehnician să nu piardă timp prețios în a cunoaște campionatul, dinamica acestuia și adversarii.





Are cheia pentru Louis Munteanu

În plan pur sportiv, tânărul antrenor va da peste un lot valoros pe hârtie, dar pe care Petrescu și Mandorlini nu au reușit să-l transforme în unul omogen, și pentru că unele dintre transferuri au venit târziu, și pentru că unii dintre fotbaliști nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

