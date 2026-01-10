Antrenorul român a luat parte sâmbătă la conferința de presă premergătoare jocului.

Cristi Chivu: ”Ceea ce fac arbitrii nu trebuie să ne intereseze!”

Înaintea meciului, Chivu a fost întrebat despre acuzațiile făcute de Giovanni Mana, directorul sportiv al lui Napoli, care a transmis clar că, în opinia sa, Napoli a fost dezavantajată de arbitri la remiza cu Verona, scor 2-2.

Antrenorul român de pe banca lui Inter le-a făcut italienilor o dezvăluire la conferința de presă. În urma unei discuții cu cei din conducerea lui Inter, s-a stabiit că Cristi Chivu să nu mai facă nicio declarație referitoare la arbitraj.

”Nu știu dacă arbitrajul ne neliniștește. Am luat o decizie împreună cu conducerea. Am stabilit că ceea ce fac arbitrii nu trebuie să ne intereseze. Noi trebuie să ne gândim la joc și să nu ne lăsăm influențați. Trebuie să avem o disciplină mentală și să ne stăpânim. Eu am încercat să transmit acest lucru. Cel mai simplu este să căutăm scuze, iar eu nu vreau ca jucătorii mei să caute scuze. Eu nu arăt cu degetul. Jucătorii, arbitrii și conducătorii sunt oameni”, a spus Chivu la conferința de presă.

Giovanni Manna: ”Arbitrul a fost influențat de VAR!”

Giovanni Manna, directorul sportiv al lui Napoli spune că VAR-ul influențează în mod negativ rezultatele meciurilor din campionatul Italiei.

”Ceea ce ni s-a întâmplat în meciul cu Verona este evident pentru toată lumea: arbitrul a judecat bine, dar a fost influențat negativ de VAR. Mereu am sperat și am crezut că VAR-ul ar putea fi un ajutor pentru arbitri, dar acum cred că îi încurcă. După atâtea analize lungi, este inacceptabil să nu luăm decizia corectă și să influențăm rezultatul meciului. Vorbesc despre noi, dar se întâmplă și în alte părți. Va trebui să ne gândim la ce se întâmplă și cum putem îmbunătăți situația”, a spus Giovanni Manna.

