Campioana României a organizat după pauza de iarnă un cantonament în Belek, Antalya (Turcia), unde a disputat și un joc amical cu Beșiktaș. Turcii s-au impus cu 2-1.



Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”



Într-o intervenție la televiziunea Digi Sport, Gigi Becali, patronul campioanei en-titre, a dezvăluit că nu a urmărit meciul amical, dar a discutat cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.



În consecință, MM i-a transmis lui Gigi Becali că Andre Duarte a jucat foarte bine, că Darius Olaru a fost excepțional și că Daniel Bîrligea putea mai mult.



”Nu l-am văzut, mi-a dat Mihai link-ul unde trebuie să mă uit, dar nu am avut timp. Mi-a spus Mihai că am jucat foarte bine prima repriză, că noi trebuia să dăm goluri, că am avut și bară. De jucătorii care au fost buni, care mai puțin buni.



(n.r. De Duarte ce v-a zis?) Foarte bun. Excepțional Olaru, Bîrligea așa și așa. În repriza a doua, când au intrat ceilalți, s-a dezechilibrat jocul. Dar, a spus că prima repriză noi am controlat, noi trebuia să dăm goluri și am ratat mult”, a spus Gigi Becali.



Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic - Cisotti, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Toma - Bîrligea

Rezerve: Popa, Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous



Beșiktaș: Destanoglu - Bulut, Djalo, Topcu - Ridvan Yilmaz, Kartal Yilmaz, Kokcu, Cerny - Rashica, Șahin, Bircan

Rezerve: Bilgin, Yasar, Tiknaz, Ucan, Uduokhai, Sazdagi, Silva, Pagda

Antrenor: Ole Gunnar Solskjaer

