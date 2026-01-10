Neinspirată alegere a făcut Edward Iordănescu, în vara anului trecut, atunci când a bătut palma cu Legia Varșovia (Polonia).

Imediat după numirea sa în funcție, Sport.ro a publicat un interviu cu un expert al fotbalului polonez, în care lui Edward Iordănescu i s-a transmis, în mod clar, ce îl așteaptă la Legia. Timpul a arătat că acel avertisment a fost pe deplin justificat!

După un mandat scurt și ratat, în Polonia, de doar 4 luni, Iordănescu e acum șomer. Problema și mai mare e că experiența nefastă de la Legia i-a cam stricat cota. Confirmarea acestei realități o avem acum.

Iordănescu, o variantă pentru Al-Shabab doar dacă alții spun „nu“

Sport.ro a scris, astăzi, despre interesul care există pentru fostul selecționer al României din partea echipei Al-Shabab Riad. Vorbim despre un colos decăzut din Saudi Pro League. În acest moment, după 13 etape, Al-Shabab, obișnuită cu partea superioară a clasamentului, ocupă locul 16 din 18, care duce în liga secundă!

Drept urmare, spaniolul Imanol Alguacil (54 de ani) e pe picior de plecare. Deocamdată însă, clubul n-a găsit suma necesară pentru rezilierea contractului său. Vorbim, totuși, despre o formalitate.

Problema e că, deși s-a pomenit despre varianta Edward Iordănescu, ca un posibil înlocuitor pentru Alguacil, românul nu e nicidecum în fruntea listei. Din contră!

Publicația saudită, „Al-Youm“ a dezvăluit că șefii lui Al-Shabab își doresc, în primul rând, numirea lui Xavi Hernandez, în locul actualului principal. Fostul mijlocaș al Barcelonei a mai lucrat în Orientul Mijlociu, la Al-Sadd Doha, și a lăsat o impresie excelentă aici. Xavi (45 de ani) e liber de contract după plecarea de la Barcelona, în iunie 2024. Marea problemă, în calea aducerii lui Xavi e situația actuală a echipei. Spaniolul nu e foarte tentat de a prelua o echipă aflată în zona retrogradării, mai ales că, în vară, a fost în negocieri cu Al-Hilal Riad, liderul din Saudi Pro League, în acest moment.

Jurnaliștii arabi au notat că, în cazul în care tratativele cu Xavi nu se vor concretiza, atunci Al-Shabab îl va aborda pe argentinianul Ramon Diaz (66 de ani). Și acesta e liber de contract și are avantajul că a mai lucrat în Arabia Saudită, la Al-Hilal și la Al-Ittihad Jeddah. Diaz are și patru trofee, toate cucerite cu Al-Hilal.

Abia după variantele Xavi și Ramon Diaz, pe lista lui Al-Shabab apare și numele lui Edward Iordănescu. Arabii au notat că acesta va fi abordat pentru preluarea echipei, doar în cazul în care negocierile cu Xavi și cu Ramon Diaz vor eșua, pe rând.

De remarcat că, până să preia Legia Varșovia în vară, Edward Iordănescu avea o imagine mult mai bună în Regat, dovadă și episodul dezvăluit de Sport.ro aici.

