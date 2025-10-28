Ioan Andone a dezvăluit ce va face la meciul CS Dinamo - FC Dinamo: „Cu ei o să țin”

Ioan Andone a dezvăluit ce va face la meciul CS Dinamo - FC Dinamo: „Cu ei o să țin" Cupa Romaniei
Dinamo va juca în Cupa României împotriva lui CS Dinamo, echipa din Liga 2.

Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti întâlneşte divizionara secundă CS Dinamo, marţi, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-o partidă contând pentru prima etapă a Grupei D a Cupei României.

Ioan Andone, răspuns comic când a fost întrebat pe cine va susține

Acest meci este unul neobișnuit, având în vedere relațiile bun dintre cele două formații, dar și ultimele informații conform cărora cele două echipe vor să facă fuziune între ele.

Ioan Andone a prefațat derby-ul roș-alb și nu a spus concret pe cine va susține, dar fostul antrenor este convins de faptul că jucătorii lui CS Dinamo își doresc să demonstreze într-un astfel de meci.

Legenda „câinilor” și-a amintit de meciul dintre Dinamo și Dinamo 2, din urmă cu nouă ani, când echipa antrenată chiar de Ioan Andone s-a impus la limită în Cupa României, scor 2-1.

„A fost Dinamo 1 cu Dinamo 2. I-am bătut foarte greu. Erau jucători la echipa a doua care voiau să demonstreze. Să vedeți și diseară ce meci bun o să fie. Cei de la CS Dinamo au jucători foarte tineri. Sunt mulți sub 20 de ani. Sunt vreo 4-5 sub 20 de ani.

Cu Dinamo țin (n.r. râde). Noi atunci trăgeam și la cupele europene și la campionat. Probabil și Kopic le va da șanse jucătorilor care au jucat mai puțin. Cu 7 puncte ai șanse să te califici.

Poate cei împrumutați au clauze să nu joace împotriva lui Dinamo. Dar cei care au șansă, trebuie să demonstreze.

Publicul de atunci ținea cu cei mai mici, cu ăia de echipa a doua. Era o rușine dacă ne eliminau. Eu un meci care trebuie câștigat. O echipă dintr-o divizie inferioară vrea să demonstreze, să fie agresivă”, a declarat Ioan Andone la Digi Sport.

CS Dinamo – FC Dinamo, duel istoric în Cupa României! LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00
Ce surpriză! Dinamo și-a prezentat noile echipamente, în plin sezon
Dinamo a câștigat derby-ul orgoliilor cu Timișoara!
Pancu la CFR, alegerea corectă? 3 argumente pentru un mandat reușit și marele semn de întrebare
Decizia luată de Real Madrid în legătură cu viitorul lui Vinicius, după ce brazilianul a strigat ”Plec!” chiar la El Clasico
FK Csikszereda - Sepsi OSK, derby secuiesc în Cupa României, scor alb cu ROȘU! NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați
Ionuț Rada a analizat situația de la FCSB și CFR Cluj și a tras concluzia: „Ar fi o surpriză foarte mare”
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara show! Bernie a eliminat-o pe sportiva chineză care era favorita numărul 1 la WTT Champions 2025
NU pentru revenirea la CFR Cluj: "M-au dat afară de două ori!"

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Mirel Rădoi, OUT de la Craiova? Reacția lui Mihai Rotaru

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Vinicius, după criza de nervi din El Clasico

Începe revoluția la FCSB! Cine sunt cei 6 jucători cărora li se pregătește plecarea

Lucescu „fierbe“: jucătorul de la care avea mari așteptări, „lipit“ de bancă, în cădere liberă!



Pancu la CFR, alegerea corectă? 3 argumente pentru un mandat reușit și marele semn de întrebare
Decizia luată de Real Madrid în legătură cu viitorul lui Vinicius, după ce brazilianul a strigat ”Plec!” chiar la El Clasico
Ionuț Rada a analizat situația de la FCSB și CFR Cluj și a tras concluzia: „Ar fi o surpriză foarte mare”
FK Csikszereda - Sepsi OSK, derby secuiesc în Cupa României, scor alb cu ROȘU! NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu
Ioan Andone știe ce i-a lipsit Corvinului în meciul cu Astana! Verdictul "Fălcosului"
Ioan Andone a fost la Paks, să vadă revenirea Corvinului în Europa, după 42 de ani. Ce a remarcat „Fălcosul” 
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
stirileprotv Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

