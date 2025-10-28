Ioan Andone a dezvăluit ce va face la meciul CS Dinamo - FC Dinamo: „Cu ei o să țin”

Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti întâlneşte divizionara secundă CS Dinamo, marţi, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-o partidă contând pentru prima etapă a Grupei D a Cupei României.



Ioan Andone, răspuns comic când a fost întrebat pe cine va susține



Acest meci este unul neobișnuit, având în vedere relațiile bun dintre cele două formații, dar și ultimele informații conform cărora cele două echipe vor să facă fuziune între ele.

Ioan Andone a prefațat derby-ul roș-alb și nu a spus concret pe cine va susține, dar fostul antrenor este convins de faptul că jucătorii lui CS Dinamo își doresc să demonstreze într-un astfel de meci.

Legenda „câinilor” și-a amintit de meciul dintre Dinamo și Dinamo 2, din urmă cu nouă ani, când echipa antrenată chiar de Ioan Andone s-a impus la limită în Cupa României, scor 2-1.

