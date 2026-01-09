Bukayo Saka (24 de ani), cotat la 130 de milioane de euro de site-urile de specialitate, este un produs al academiei ”tunarilor”. El mai are contract până la finalul următoarei stagiuni.



Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca



Doar că jurnalistul sportiv David Ornstein a scris pe rețelele social media că Saka și-a dat acordul pentru extinderea înțelegerii contractuale cu clubul de pe Emirates.



Saka va semna un contract pe cinci ani. ”Acord pentru a recunoaște poziția fotbalistului printre cei mai buni din Europa”, a scris David Ornstein pe contul său oficial de Twitter/X.



Saka a bifat la Arsenal 290 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 77 de ori și, pe deasupra, a oferit tot atâtea pase decisive!



Pentru naționala Angliei, Saka a înscris 14 goluri în 48 de convocări. A fost selecționat prima dată în 2020 de Gareth Southgate, la 19 ani și o lună.



Arsenal, în clasament



Arsenal se află pe prima poziție în clasament cu 49 de puncte. După 21 de etape, echipa pregătită de Mikel Arteta a înregistrat 15 victorii, patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.

