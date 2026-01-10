Belgianul Lamisha Musonda a postat un mesaj cutremurător pe Instagram. Fostul jucător al echipei Chelsea, în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit pe rețeaua socială menționată că se află în stare critică din cauza unei boli, fără a specifica despre ce este vorba.

Lamisha Musonda, mesaj sfâșietor pe Instagram

Musonda a jucat în Spania, în special pentru Llagostera și Palamós, după ce a evoluat pentru Chelsea din 2012 până în 2014, la nivel U21. Anterior a fost crescut de Anderlecht (2006-2012). S-a retras din fotbal în 2020.

Fratele său, Charly, a fost legitimat și el la Chelsea , iar în La Liga a aparținut echipelor Real Betis și Levante.

„Realizând că mai am doar câteva zile la dispoziție, îmi dau seama și că am avut atât de mulți oameni alături și voi prețui mereu amintirile.

Musonda: „Viața este grea, dar este magnifică”

Viața este grea, dar este magnifică. Viața este plină de suișuri și coborâșuri, și nimeni nu poate înțelege cu adevărat durerea pe care o simte cineva.

Acești ultimi doi ani au fost deosebit de dificili și provocatori pentru mine. Cu mare tristețe anunț că lupt pentru a-mi recăpăta sănătatea”, a scris Musonda în postare, citat de Mundo Deportivo.

Situația medicală l-a obligat să fie absent și pe rețelele sociale

Lamisha Musonda a explicat că problemele medicale l-au determinat să fie inactiv inclusiv pe rețelele sociale.

„De aceea am lipsit de pe rețelele sociale. Trebuie să înfrunt realitatea: sănătatea mea este critică și acum lupt pentru viața mea.

Ajutorul și rugăciunile voastre vor fi foarte apreciate în acest moment. Familia mea și cu mine luptăm și nu voi renunța până la ultima mea suflare.

Am avut norocul să am o copilărie frumoasă și încă mai am atât de multe de oferit. Dar sunt atât de mulți oameni minunați cărora mi-ar fi plăcut să le mulțumesc personal, iar faptul că s-ar putea să nu am ocazia mă întristează profund”, a adăugat belgianul.

