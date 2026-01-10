Giuleștenii au pierdut sâmbătă după-amiază contra liderului din Polonia, Wisla Plock, într-un meci încheiat 2-1 pentru echipa pregătită de Mariusz Misiura.



Unicul gol al trupei din ”Grant” a fost înscris în minutul 49 al confruntării de Alex Pașcanu (VEZI AICI ce a declarat fotbalistul după amicalul din Antalya).



Marian Aioani, primele concluzii după amicalul pierdut de Rapid în Antalya: ”E bine că s-a greșit aici”



Marian Aioani, singurul portar care le-a mai rămas giuleștenilor după plecarea lui Franz Stolz, consideră că Rapidul a arătat bine contra polonezilor și că a fost un duel reușit, chiar dacă meciul a fost pierdut.



”A fost un meci bun, un meci de pregătire în care trebuia să arătăm ce am pregătit pentru următoarele meciuri, care vor urma în campionat. Cred că am arătat destul de bine. Am avut situații de a marca. Per total, a fost un meci reușit.



E normal când vrei să joci, să deții controlul, să construiești din spate cu pase scurte, e normal să apară și anumite riscuri. Cum și la golul doi am încercat să ieșim din pressing-ul lor.



E bine că s-a greșit aici și vom analiza cu siguranță tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestui meci”, a spus Marian Aioani.



Ce urmează pentru Rapid



Pentru formația dirijată de Costel Gâlcă urmează meciul amical tot din Antalya cu CSKA 1948 Sofia (Bulgaria) de duminică după-amiază, ora 16:00 a României.

