Bordin, în vârstă de 60 de ani, a lucrat aproape un deceniu cot la cot cu Mandorlini, atât în Italia, cât și la CFR Cluj, unde au câștigat titlul în 2010 și Supercupa României. Ulterior, Bordin a urmat o carieră de principal, trecând pe la Triestina, Sheriff Tiraspol, Neftchi Baku, naționala Moldovei și recent KF Tirana.



OUT de la CFR Cluj, Roberto Bordin a spus totul: „Nu e ușor”



Bordin, care a părăsit CFR Cluj acum mai bine de 10 ani de zile, a rememorat pentru site-ul nostru cel mai frumos moment trăit în România.



„Șituația acuală a clubului nu e ușoară, știu. Nu e ușor să treci prin momente de genul. Cea mai frumoasă amintire din România? Câștigarea campionatului! A fost incredibil, mai ales că am avut o echipă mixtă, cu multe naționalități, dar foarte puternică.

Am creat un grup unit, cu o atmosferă fantastică. Președintele și familia sa au fost ca o familie care a luptat pentru victorii mari, susținuți de un finanțator important. Totul a fost memorabil, dar campionatul a fost cel mai important trofeu”, a povestit Roberto Bordin pentru Sport.ro.



CFR Cluj, pe locul 13 în Superliga



CFR Cluj, rămasă fără antrenor și pregătită interimar de Ovidiu Hoban, ocupă locul #13 în Superliga României, cu 13 puncte după 14 etape. Ardelenii au pierdut în ultima etapă cu Farul Constanța, scor 0-2, și se pregătesc pentru deplasarea din Cupa României, unde vor înfrunta CSM Slatina pe 28 octombrie.

