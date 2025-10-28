Italienii au marcat ambele goluri încă din startul partidei, mai întâi prin Odgaard (minutul 9), iar mai apoi prin Dallinga (minutul 12). Unicul gol al campioanei României a venit în minutul 54 și i-a aparținut lui Daniel Bîrligea.

Vincenzo Italiano a fost externat

Italienii au venit pe Arena Națională cu o absență importantă. Vincenzo Italiano a fost internat în spital chiar înaintea meciului din cauza unei pneumonii, iar de echipă s-a ocupat secundul Daniele Niccolini.

În cursul zilei de marți, la o săptămână de când a ajuns în spital, Italiano a fost externat. Clubul Bologna a anunțat acest lucru prin intermediul unui comunicat oficial, în care este specificat faptul că antrenorul se va afla sub supravegherea staff-ului medical.

”În această dimineață, Vincenzo Italiano a fost externat de la Policlinica Sant’Orsola-Malpighi. Starea sa este bună, iar mâine va reveni la muncă sub supravegherea personalului medical al clubului.

Bologna FC 1909 mulțumește sincer profesorului Stefano Nava, directorul secției de pneumologie a Policlinicii, profesoarei Lara Pisani și întregului personal al departamentului pentru profesionalismul, amabilitatea și grija arătate față de antrenor”, a fost anunțul celor de la Bologna.

