”Bernadette Szocs a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiției, sportiva noastră a eliminat-o pe principala favorită și a avansat printre primele 16 jucătoare ale tabloului principal”, anunță astăzi Federația Română de Tenis de Masă, care detaliază pe pagina oficială de Facebook performanța româncei:

Bernadette Szocs - Chen Xingtong (China) 3-0 (11-7, 12-10, 11-2)



”Sud de France Arena din Montpellier a găzduit primul meci de top, în care Bernadette Szocs (#19 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins-o pe medaliata cu bronz mondial din proba de simplu, Chen Xingtong (China, #3 mondial), după o demonstrație de forță a tricolorei.

Bernadette Szocs a gestionat stilul de joc al adversarei și, treptat, și-a impus loviturile până a împins-o departe de masă pe adversară. Tricolora a avut precizie și intensitate la masa de joc, iar în ultimul set și-a dominat cap-coadă adversara de calibru, pentru victoria cu 3-0 (11-7, 12-10, 11-2)”.

Ce a declarat Bernie la final



“Sunt fericită. Nu e prima dată când câștig împotriva ei.

Am fost optimistă și am vrut să joc fiecare punct. Mi-am făcut jocul așa cum am vrut.

De fiecare dată când joc cu sportive din China, mă gândesc că joc cu oricare altă adversară. Întotdeauna vreau să dau ce e mai bun la masa de joc și să mă bucur de fiecare moment”, a spus la final Bernadette Szocs.

În optimile de finală WTT Champions 2025, Bernadette Szocs o va întâlni pe învingătoarea meciului Ying Han (Germania) - Sabine Winter (Germania).

Şi Elizabeta Samara s-a calificat în optimi la WTT Champions Montpellier



La debutul din Sud de France Arena, la WTT Champions Montpellier, Elizabeta Samara a eliminat-o pe favorita 7, Mima Ito (Japonia, 9 mondial), medaliata cu bronz mondial din proba de simplu.

Vicecampioana en titre de la Europa Top 16 şi-a continuat forma bună de joc după Campionatul European destinat echipelor, iar azi a început ideal în faţa niponei, cu set câştigat. Mima Ito a echilibrat duelul şi le-a câştigat pe următoarele două, însă sportiva română a oferit o revenire fabuloasă.

Condusă cu 9-4 în setul al patrulea, Elizabeta Samara a folosit toate resursele tehnice şi fizice, a lovit convingător şi a trecut toate punctele în dreptul său până la finalul setului. În decisiv, tricolora a menţinut nivelul, iar printre emoţiile finalului de joc a oferit calitate de-a lungul schimburilor pentru victoria cu 3-2 (11-9, 5-11, 3-11, 11-9, 11-9).

Eliza Samara după victorie: “I-am spus antrenorului că sper să iau un set”



“I-am spus antrenorului că sper să iau un set. Când l-am luat pe primul, am zis că e OK, dar după, revenind de la 1-2 (4-9), a fost uimitor.

Nu ştiu cum am câştigat ultimele două puncte. Am avut o tactică pe care n-o pot spune, am avut şi mingi norocoase, dar am luptat pentru fiecare punct.

Acest meci cu Ito, una dintre cele mai bune jucătoare din lume, înseamnă mult pentru mine. Aveam nevoie de această victorie, pentru că mental eram puţin jos, iar acum sunt fericită că această victorie a venit aici”, a spus Elizabeta Samara, la finalul meciului.

În optimile de finală, Elizabeta Samara o va întâlni pe câştigătoarea meciului Hana Goda (Egipt)/Doo Hoi Kem (Hong Kong).

