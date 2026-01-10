Sub contract cu Atletico Madrid din ianuarie 2024, Moldovan nu a apărat în nicio partidă oficială sub comanda lui Diego Simeone. Fostul goalkeeper de la Rapid a fost împrumutat un sezon la Sassuolo, iar în vară a fost cedat temporar la Real Oviedo, unde a apărat doar într-o partidă din Cupa Spaniei.

Presa portugheză: Horațiu Moldovan va semna cu Arouca



Nemulțumit de statul său la formația din LaLiga, Horațiu Moldovan este pe cale să încheie împrumutul la Real Oviedo încă din această iarnă. Goalkeeper-ul român și-ar fi ales deja următoarea destinație: Arouca, ocupanta locului 16 în prima ligă din Portugalia.



Jurnaliștii portughezi de la O Jogo scriu că "transferul este confirmat", iar Arouca și-a asigurat semnătura portarului român, "un anunț oficial fiind așteptat din moment în moment".



FC Arouca, antrenată de portughezul Vasco Seabra (42 de ani), îl va aduce pe Horațiu Moldovan sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, până în vară. Acordul va include și o clauză de transfer definitiv.

La Arouca, Horațiu Moldovan va concura pentru titularizare cu portughezul Joao Valido (25 de ani) și germanul Nico Mantl (25 de ani). Cei doi și-au împărțit meciurile în prima parte a acestui sezon.



Arouca are a doua cea mai slabă defensivă din Portugalia - nu mai puțin de 42 de goluri încasate în primele 17 etape. Echipa antrenată de Vasco Seabra se află pe loc de baraj, 16, cu 14 puncte.

