În acest an, campioana României a încasat sume importante din competițiile europene, dar și din vânzarea de jucători, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Pe lângă asta, Becali mai dă o lovitură.

FCSB a dat lovitura: 3.500.000€



Finanțatorul FCSB-ului anunță că sponsorul principal al echipei a acceptat majorarea contractului cu 250.000 de euro pentru acest sezon. În sezonul următor, suma va crește cu încă 750.000 de euro, iar peste doi ani suma va fi aproape dublă.



De la 1,8 milioane de euro, cât încasează FCSB în prezent din partea sponsorului principal pentru un sezon, suma va crește la 3,5 milioane de euro, anunță Becali.



„Au acceptat mărirea contractului anul ăsta cu 250.000 în plus, anul care vine 750.000 în plus. Peste doi ani sau un an jumătate, va fi de 3,5 milioane. De la 1,8 milioane!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana



Șut lasă un gol în compartimentul median al roș-albaștrilor, iar FCSB trebuie să-l umple până va reîncepe campionatul. Momentan, roș-albaștrii se află într-un stagiu de pregătire în Belek, Antalya (Turcia).



Potrivit informațiilor Pro TV și Sport.ro, FCSB a pus ochii pe Charles Petro, închizătorul născut în Malawi care este legitimat la FC Botoșani din ianuarie 2023.



Petro este cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, iar în actuala stagiune a bifat 18 apariții în sezonul regulat (un gol) și una în Cupa României.

