Partida Galatasaray - Fenerbahce, din finala Supercupei Turciei, va avea loc sâmbătă (10 ianuarie), de la 19:30 și va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO .

Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, de la 19:30

Cele două rivale istorice din campionatul Turciei se vor bate pentru un trofeu important. De fiecare dată când cei doi „titani” se întâlnesc ies scântei.

Galatasaray se află pe primul loc în Super Lig și vine după victoria din semifinala competiției, scor 4-1 cu Trabzonspor.

De cealaltă parte, Fenerbahce a eliminat-o pe Samsunspor, scor 2-0, din semifinalele competiției și se află pe poziția secundă în campionatul Turciei, la trei puncte de liderul Galatasaray.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară la începutul lunii decembrie în Super Lig, iar atunci duelul s-a încheiat la egalitate 1-1.

