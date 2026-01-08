- Meciul de pus în ramă din Supercupa Turciei se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.
Partida Galatasaray - Fenerbahce, din finala Supercupei Turciei, va avea loc sâmbătă (10 ianuarie), de la 19:30 și va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.
Partida Galatasaray - Fenerbahce, din finala Supercupei Turciei, va avea loc sâmbătă (10 ianuarie), de la 19:30 și va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.
Cele două rivale istorice din campionatul Turciei se vor bate pentru un trofeu important. De fiecare dată când cei doi „titani” se întâlnesc ies scântei.
Galatasaray se află pe primul loc în Super Lig și vine după victoria din semifinala competiției, scor 4-1 cu Trabzonspor.
De cealaltă parte, Fenerbahce a eliminat-o pe Samsunspor, scor 2-0, din semifinalele competiției și se află pe poziția secundă în campionatul Turciei, la trei puncte de liderul Galatasaray.
Cele două formații s-au întâlnit ultima oară la începutul lunii decembrie în Super Lig, iar atunci duelul s-a încheiat la egalitate 1-1.
Cu toate acestea, prelungirea contractului cu Galatasaray presupune o reducere salarială semnificativă. Conform presei din Turcia, conducerea i-a oferit o propunere de doi ani până în 2028, dar salariul anual ar scădea de la 10 milioane de euro la 5 milioane, ceea ce îl determină pe Icardi să ia în considerare plecarea.
Pe lângă varianta Turciei, argentinianul are mai multe opțiuni: un posibil transfer înapoi în Argentina, la River Plate sau Newell’s Old Boys, dar și oferte din Spania. Presa spaniolă scrie despre interesul echipelor La Liga promovate, Elche și Real Oviedo, ambele luptând pentru evitarea retrogradării.
În schimb, Icardi a refuzat deja propuneri din ligile „exotice” din Arabia Saudită și Qatar, deși sunt avantajoase din punct de vedere financiar, semn că prioritățile sale includ și un obiectiv sportiv: Cupa Mondială, la care nu a mai fost convocat din 2018.
