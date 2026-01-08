VIDEO EXCLUSIV Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, sâmbătă de la 19:30! Se anunță o partidă incendiară în Supercupa Turciei

Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, s&acirc;mbătă de la 19:30! Se anunță o partidă incendiară &icirc;n Supercupa Turciei Fotbal extern
Galatasaray - Fenerbahce va fi LIVE pe VOYO, de la ora 19:30.

Partida Galatasaray - Fenerbahce, din finala Supercupei Turciei, va avea loc sâmbătă (10 ianuarie), de la 19:30 și va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.

Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, de la 19:30

Cele două rivale istorice din campionatul Turciei se vor bate pentru un trofeu important. De fiecare dată când cei doi „titani” se întâlnesc ies scântei.

Galatasaray se află pe primul loc în Super Lig și vine după victoria din semifinala competiției, scor 4-1 cu Trabzonspor.

De cealaltă parte, Fenerbahce a eliminat-o pe Samsunspor, scor 2-0, din semifinalele competiției și se află pe poziția secundă în campionatul Turciei, la trei puncte de liderul Galatasaray. 

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară la începutul lunii decembrie în Super Lig, iar atunci duelul s-a încheiat la egalitate 1-1.

Mauro Icardi, la mare căutare! Argentinianul are numeroase oferte pe masă

Cu toate acestea, prelungirea contractului cu Galatasaray presupune o reducere salarială semnificativă. Conform presei din Turcia, conducerea i-a oferit o propunere de doi ani până în 2028, dar salariul anual ar scădea de la 10 milioane de euro la 5 milioane, ceea ce îl determină pe Icardi să ia în considerare plecarea.

Pe lângă varianta Turciei, argentinianul are mai multe opțiuni: un posibil transfer înapoi în Argentina, la River Plate sau Newell’s Old Boys, dar și oferte din Spania. Presa spaniolă scrie despre interesul echipelor La Liga promovate, Elche și Real Oviedo, ambele luptând pentru evitarea retrogradării.

În schimb, Icardi a refuzat deja propuneri din ligile „exotice” din Arabia Saudită și Qatar, deși sunt avantajoase din punct de vedere financiar, semn că prioritățile sale includ și un obiectiv sportiv: Cupa Mondială, la care nu a mai fost convocat din 2018.

Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român
Fostul star al lui Galatasaray îl cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate
Fotbaliști de la Galatasaray și Fenerbahce arestați astăzi în scandalul pariurilor din Turcia!
Cele 3 variante de fundaș dreapta ale lui Cristi Chivu, după ce Barcelona s-a înțeles cu Joao Cancelo
FCSB mai poate pierde un jucător! Gigi Becali: ”Am dat OK-ul”
Adrian Șut se va lupta pentru un loc de titular la Al-Ain cu 3 „închizători”. Situația cotelor de piață
Gigi Becali putea „cumpăra” victoria în play-off, iar FCSB era campioană! Dezvăluire în direct: „Mă costa 200.000 de euro”
Duelul salariilor din Arsenal - Liverpool: cine sunt cei mai bogați fotbaliști care joacă în derby. Surprize mari în top 5
Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!



FCSB mai poate pierde un jucător! Gigi Becali: ”Am dat OK-ul”
Duelul salariilor din Arsenal - Liverpool: cine sunt cei mai bogați fotbaliști care joacă în derby. Surprize mari în top 5
Cele 3 variante de fundaș dreapta ale lui Cristi Chivu, după ce Barcelona s-a înțeles cu Joao Cancelo
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”
Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
stirileprotv Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

stirileprotv Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși

stirileprotv Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus

