Oţelul Galaţi a fost egalată in extremis de Sporting Lieşti, 3-3 (1-1), marţi, pe terenul formaţiei de liga a treia, în prima etapă din Grupa C a Cupei României la fotbal. LIVE TEXT AICI

Andrei Ciobanu (5) a deschis scorul pentru echipa din Superligă, după care formaţia gălăţeană de eşalon inferior a înscris de două ori la rând, prin Petrişor Voinea (36) şi Viorel Costea (51).

După 1-2, portughezii Pedro Nuno și Andrezinho au făcut 3-2 pentru Oțelul, dar Claudiu Maftei a egalat in extremis, 3-3



Oţelul a întors apoi scorul, graţie golurilor înscrise de portughezii Pedro Nuno (60) şi Andrezinho (64), dar a scăpat victoria printre degete după ce gazdele au înscris în minutele adiţionale, prin Claudiu Maftei (90+4).

”Sporting Liești - Oțelul Galați 3-3(1-1). Au marcat pentru echipa noastră Voinea, Costea și Claudiu Maftei.

Senzațional meci făcut de băieții noștri astăzi, oferind publicului prezent astăzi în număr extrem de mare o imensă bucurie”, a postat la final echipa din Liga 3.

