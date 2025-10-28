Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret, este alesul conducerii pentru a prelua postul lăsat liber de Andrea Mandorlini. Despre acest subiect au scris și colegii de la Fanatik.ro.



Neluțu Varga, într-o reacție acordată în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, a dezvăluit că antrenorul ar urma să poarte o discuție decisivă cu Iuliu Mureșan, președintele clubului, în cursul zilei de marți.



Neluțu Varga: ”Pancu? Astăzi vom vedea”



Dacă totul va merge bine, atunci Pancu va prelua echipa în cel mai scurt timp posibil. Cel mai probabil, tehnicianul va debuta la CFR vineri, în meciul pe care ardelenii îl vor disputa în deplasare cu Dinamo.



”Astăzi vom vedea. Eu am vorbit aseară cu el, urmează astăzi să aibă o discuție cu Iuliu. În funcție de ce decid ei, cam asta se va întâmpla. Dar s-a discutat cu el”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



CFR Cluj ar fi prima echipă pe care Pancu o antrenează în Superligă după mai bine de patru ani. Ultima experiență a fost la Poli Iași, unde a bifat doar patru victorii în 19 partide.



Cum a stat CFR Cluj în clasament, în anii trecuți, după 14 etape:

