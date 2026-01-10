Giuleștenii se află în Belek, Antalya (Turcia) într-un stagiu de pregătire unde, sâmbătă, au organizat un meci amical contra liderului din Polonia, Wisla Plock.



La capătul celor 90 de minute, adversarii echipei din ”Grant” s-au impus cu 2-1. Pentru Rapid a punctat Alex Pașcanu, în minutul 49, care a transformat din șase metri o centrare excelentă livrată de Petrila.



”Ați ratat primul loc în iarnă, terminați pe primul loc în vară?” Alex Pașcanu, răspuns fără ocolișuri



După meci, Pașcanu a vorbit cu reprezentanții mass-media români aflați în Antalya și a ținut să puncteze că obiectivul principal al Rapidului în actuala stagiune e câștigarea titlului.



”A fost bine. O lecție fizică, să zic așa, în primul rând. Trebuia să vedem cum suntem fizic după vacanță. Cred că a fost un exercițiu bun. A fost foarte frumos, și terenul excelent. A mers mingea, un pic de ploaie. Vreme perfectă de fotbal.



Dacă analizăm meciul, avem și puncte bune și puncte rele. Cel mai important a fost să vedem cum suntem din punct de vedere fizic. Mâine mai avem încă un test și cred că pregătirea asta a fost, până acum, foarte bună. Suntem pregătiți pentru ceea ce o să vină.



Ați ratat primul loc în iarnă, terminați pe primul loc în vară? Păi, ăsta e obiectivul. Nu conta dacă eram pe 1, pe 2 sau pe 3 de Crăciun. Campionul nu se decide în decembrie. Până în mai e mult de lucru. Vedem atunci”, a spus Pașcanu.

