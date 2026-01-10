Italianul este în prezent liber de contract, după ce în urmă cu șase luni s-a despărțit de Genoa, clubul patronat de afaceristul român Dan Șucu.



Mario Balotelli l-a descris într-un singur cuvânt pe Cristi Chivu



Într-un interviu oferit reprezentanților mass-media la aeroportul din Bergamo, înainte să se îndrepte spre noul său club, Balotelli a fost întrebat, printre altele, și despre Cristi Chivu.



El l-a descris pe antrenorul român drept un tip ”fantastic” și a sugerat că a fost o onoare să joace alături de el la echipa ”nerazzurrilor”.



”(n.r. Te așteptai la impactul lui Chivu?) Cristian este un tip fantastic. A fost o onoare să joc alături de el. Este o persoană cu adevărat grozavă și cu siguranță înțelege fotbalul mai bine decât mine. Ca antrenor, este un adevărat atu”, a spus Mario Balotelli, citat de TMW.



Chivu a preluat-o vara trecută pe Inter Milano, iar momentan ocupă primul loc din clasament cu trupa de pe ”Giuseppe Meazza”, după ce a înregistrat 42 de puncte în 18 etape.

